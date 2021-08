L’US Open commence avec des prix réduits pour les champions et de grosses absences

30/08/2021 à 03h49 CEST

.

Personne ne sait ce que l’édition 2021 du US Open quand il arrive à sa conclusion après 14 jours de compétition, mais s’ils savent déjà futurs champions, c’est qu’ils gagneront 500 000 $ de moins que les années précédentes.

Ce sera l’une des principales nouveautés que les joueurs de tennis vont trouver lors du dernier tournoi du Grand Chelem de l’année qui commence demain, lundi.

Bien que le prix global dédié au tournoi soit plus élevé, l’USTA a établi une indemnisation globale de 57,5 ​​millions de dollars, contre 57,2 l’an dernier, les champions individuels masculins et féminins recevront 2,5 millions de dollars contre trois l’an dernier.

Avec une baisse de 1,35 million de dollars par rapport à la valeur du prix que les champions ont reçu en 2019, l’année précédant la pandémie de coronavirus, en baisse de 35%.

Les spectateurs n’étaient pas autorisés à l’US Open de l’année dernière en raison de covid-19, un geste sécuritaire qui a laissé l’USTA avec un déficit budgétaire de 180 millions en 2020.

Si la perte de la valeur des prix est la nouvelle la plus importante pour les joueurs, les absences de grandes figures comme les Suisses Roger Federer et espagnol Raphael Nadal, avec 20 titres du Grand Chelem chacun, ils quittent la compétition masculine sans les deux grandes références du tennis mondial avec le Serbe Novak Djokovic, qui est à nouveau présenté comme le favori pour le titre.

L’actuel champion en titre, l’Autrichien Dominique Thiem, 27 ans, descend avec une blessure au poignet, qui l’a contraint à l’abandon à Wimbledon et n’a plus joué depuis l’Open de Majorque en juin, où il s’est blessé.

Dominic, qui l’an dernier a battu l’Allemand Alexandre Zverev, a dit que c’était une “décision difficile” et il est “déçu” pour ne pas avoir pu défendre son titre à New York.

La même chose arrive dans la compétition féminine, où les sœurs ne seront pas non plus Venus et Serena Williams, vainqueur de 23 titres du Grand Chelem.

Pour la première fois en 24 ans, un tournoi du Grand Chelem n’aura pas Federer, Nadal et les sœurs Williams. La dernière fois que cela s’est produit, c’était à l’Open d’Australie 1997

L’autre nouveauté importante est que le tournoi de cette année devrait recevoir des spectateurs à pleine capacité dans chaque stade, et l’USTA a suivi les directives établies par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le bureau du maire et le ministère de la Santé de la ville de New York.

Il a été conseillé aux détenteurs de billets de plus de 12 ans d’apporter un Carnet de vaccination CDC ou tout autre carnet de vaccination officiel ou une photo ou une photocopie de la carte.

Cependant, les joueurs n’ont pas besoin d’être vaccinés ; environ la moitié sont, selon les circuits ATP et WTA.

L’US Open est le premier tournoi de tennis à permettre aux fans à pleine capacité pendant les deux semaines complètes de l’Open d’Australie en janvier-février 2020.

“Récupérer des fans est un plaisir total. C’est un plaisir… Surtout les New-Yorkais. Je veux dire, quels meilleurs fans pour notre premier 100 % que la foule locale de New York ?” Opelka Reilly, tête de série numéro 22. “C’est ce qui fait de l’US Open l’US Open.”

Opelka a rappelé que tous les sports professionnels à New York sont emblématiques et l’Open de tennis est au premier plan comme quelque chose d’unique et de spécial.

“C’est ce qui rend le sport à New York si emblématique. C’est pourquoi les Yankees sont une équipe légendaire, les Knicks aussi. Ce sont les fans, la base de fans, la culture new-yorkaise, les New-Yorkais”, a souligné Opelka.

Faire l’histoire fait aussi partie de la nouveauté de l’Open quand Djokovic, numéro un mondial, ont l’opportunité de devenir le premier joueur de tennis depuis l’Australien Rod Laver, en 1969, à remporter les quatre titres en simple du Grand Chelem en une saison et peut battre le record masculin de 20 Grand Chelem, qu’il partage avec Federer et Nadal, si champion est proclamé à Flushing Meadows le 12 septembre prochain.

Amis, rivaux, champions, partenaires d’entraînement. Novak Djokovic et @andy_murray ont frappé les tribunaux pour une dernière mise au point avant le début de leur voyage #USOpen. pic.twitter.com/gzjooKByap – US Open Tennis (@usopen) 28 août 2021

Alors que pour la première fois la santé mentale des joueurs de tennis aura un suivi particulier à l’Open après que la championne en titre du Japon, Naomi Osaka, ait parlé de sa propre anxiété et de sa dépression pour attirer l’attention sur la question.

De plus en plus de joueurs féminins et masculins en discutent ouvertement et l’USTA apporte quelques changements.

Les participants ouverts ont accès à des fournisseurs de soins de santé mentale agréés et à des chambres calmes dans le cadre d’une initiative “pour rendre les services de santé mentale aussi facilement accessibles aux athlètes que les services pour une entorse de la cheville”, a déclaré le premier vice-président de l’USTA, le Dr Brian Hainline.

L’USTA a également déclaré que cherchera des alternatives pour les athlètes qui mentionnent la santé mentale comme raison de ne pas vouloir assister aux conférences de presse.

Alors qu’une autre grande nouveauté sur les pentes de Flushing Meadows sera que cette année, il n’y aura pas de juges de lignes à l’USOpen, seulement des arbitres de chaise, avec les appels électroniques Hawk-Eye Live sur tous les courts.

L’année dernière, seuls les deux courts principaux avaient des juges de lignes, Arthur Ashe Stadium et Louis Armstrong Stadium.

Lors d’un match à Arthur Ashe contre l’Espagnol Pablo Carreño Busta, Djokovic a été disqualifié pour avoir frappé par inadvertance un juge de ligne avec un ballon dans la gorge après avoir terminé un match et montré sa frustration.

L’action cela a coûté à Djokovic de perdre la possibilité de continuer dans la lutte pour le titre et à la femme devant recevoir une assistance médicale.