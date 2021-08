L’USADA punit Liliya Shakirova de deux ans de suspension pour séropositivité au meldonium

Whisky américain noirci a dévoilé sa nouvelle “Série Masters Of Whisky” avec la sortie inaugurale, Blackened X Willett Kentucky Straight Rye Whiskey Finished In Madeira Casks. L’expression est le résultat de la collaboration de deux des distillateurs les plus innovants d’aujourd’hui, Rob Dietrich de Noirci et Drew Kulsveen de Distillerie Willett. Noirci est né de […] More