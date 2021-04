L’USAID dépense des millions en cours de rattrapage à l’étranger, alors que les étudiants américains prennent du retard ⋆ .

Le Golden Horseshoe est une désignation hebdomadaire de Just the News destinée à mettre en évidence des exemples flagrants de gaspillage des contribuables par le gouvernement. Le prix est nommé pour les sièges de toilette en forme de fer à cheval pour les avions militaires qui ont coûté au Pentagone 640 $ chacun dans les années 1980.

Cette semaine, notre prix est décerné à l’Agence des États-Unis pour le développement international pour avoir alloué 10 millions de dollars d’aide aux contribuables à des cours de rattrapage pour les enfants de Zambie, tandis que les étudiants américains continuent de lutter contre les retombées académiques de la pandémie COVID-19.

Selon l’agence, l’objectif de la subvention de l’USAID à la Zambie est de «soutenir des solutions innovantes pour administrer des cours de rattrapage de la troisième à la cinquième année, contribuant ainsi à améliorer les résultats d’apprentissage et à élargir l’accès à une éducation de base de qualité en Zambie».

Pendant ce temps, les scores en mathématiques des élèves américains de la 3e à la 8e année ont chuté en moyenne de 5 à 10 points de centile à la suite des fermetures généralisées d’écoles publiques de l’année dernière imposées en réponse à la pandémie, selon une étude des données de 4,4 millions d’élèves par Northwest Evaluation Association, une organisation à but non lucratif qui administre des tests standardisés.

Le NWEA a constaté que les élèves de troisième, quatrième et cinquième années ont subi les baisses les plus marquées. Selon les chercheurs du groupe, les résultats globaux des tests MAP Growth de la NWEA pourraient masquer des baisses encore plus marquées parmi les étudiants minoritaires et à faible revenu. Les étudiants de ces populations pourraient être sous-représentés dans les données, soupçonnent-ils, car un nombre disproportionné d’entre eux ont peut-être évité les tests de 2020, soit parce qu’ils ont arrêté de fréquenter les cours, soit parce qu’ils n’avaient pas la technologie pour passer le test à distance.

«Nous venons de revenir aux principes de base où nous nous concentrons sur l’alphabétisation et les mathématiques», a déclaré un surintendant adjoint à San Joaquin, en Californie, à l’Associated Press. «C’est tout ce que nous faisons.»

Après une année d’apprentissage à distance et de régression académique, il semble que le système éducatif public américain ait les mains pleines avec ses propres élèves de la 3e à la 5e année qui ont besoin de cours de rattrapage.