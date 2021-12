L’USB-C n’est que la moitié de l’histoire

Lorsque nous parlons de liseuses électroniques, le portefeuille Kindle d’Amazon est la première chose qui vient à l’esprit. Pour de nombreux rats de bibliothèque passionnés, les Kindle sont devenus synonymes de lecture numérique, grâce à leurs écrans e-ink clairs et leur capacité à contenir des milliers de livres dans un seul petit format portable. Le dernier ajout à la gamme est le nouveau Kindle Paperwhite (2021), qui se situe juste entre le Kindle de base et Oasis. Mais est-il toujours l’un des meilleurs lecteurs électroniques? Découvrons-le dans la revue Amazon Kindle Paperwhite (2021) d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Kindle Paperwhite (2021)

Rita El Khoury / Autorité Android

Amazon Kindle Paperwhite 2021 (8 Go, avec publicités) : 139,99 $ / 129,99 €-139,99 / 129,99 £

Amazon Kindle Paperwhite 2021 (8 Go, sans publicité) : 159,99 $ / 149,99 € / 139,99 £ / Rs. 13 999

Amazon Kindle Paperwhite 2021 Signature Edition (32 Go, sans publicité) : 189,99 $ / 189,99 € / 179,99 £ / Rs. 13 999

Comme ses prédécesseurs, le nouveau Paperwhite, maintenant dans sa cinquième génération, occupe le créneau « milieu de gamme » dans la gamme de liseuses électroniques d’Amazon. Il contient cependant plusieurs améliorations pour le différencier davantage du Kindle 2019 de base actuel. Il a également emprunté de nombreuses fonctionnalités à l’Oasis 2019 plus cher.

À savoir, il offre désormais un écran plus grand de 6,8 pouces à la même résolution de 300 ppi que le modèle Paperwhite précédent (alias le Paperwhite 4), mais avec des lunettes plus petites. L’éclairage avant est alimenté par 17 LED, contre cinq sur le modèle précédent, qui peuvent être réglées de températures froides à plus chaudes. Il a également hérité du processeur amélioré d’Oasis, qui promet des performances globales plus rapides.

Rita El Khoury / Autorité Android

Après avoir sorti plus de vingt Kindles différents, Amazon nous offre enfin un port USB-C pour le chargement. Il y a aussi la recharge sans fil Qi, bien que vous deviez débourser 50 $ supplémentaires pour obtenir l’édition Signature si vous voulez la fonctionnalité. Ce prix premium vous offre également 32 Go de stockage, au lieu de 8 Go, ainsi qu’un capteur de lumière qui ajuste automatiquement la luminosité.

Outre ces changements, il s’agit du même Kindle Paperwhite que vous connaissez et aimez. Il vous permet d’accéder à la vaste bibliothèque d’Amazon et de transporter tous vos livres dans votre poche. Le panneau e-ink est aussi proche que possible d’un livre papier ; c’est net et parfaitement lisible à l’intérieur comme à l’extérieur. L’étanchéité et la connectivité Bluetooth pour les livres audio Audible complètent la fiche technique.

Le lecteur est évidemment disponible sur Amazon, mais vous pouvez également le trouver chez Target, Best Buy, Staples et Gamestop. Seule une option noire est désormais proposée, contrairement à son prédécesseur qui propose trois autres coloris.

Ce qui est bon?

Rita El Khoury / Autorité Android

Bien sûr, la caractéristique principale de ce nouveau Kindle est la charge USB-C associée à une durée de vie de la batterie plus longue. J’ai lu deux livres sur mon appareil en l’espace de deux semaines et la batterie était toujours à 67%, donc la charge sera la dernière chose à laquelle vous pensez lorsque vous l’utilisez. Mieux encore, lorsque vous avez besoin de le recharger, vous pouvez utiliser le même câble que votre téléphone (tant que vous n’avez pas d’iPhone !). Cela m’a permis de retirer les câbles micro-USB de ma table de chevet et de mon sac de voyage, car mon ancien Kindle était le seul gadget qui en avait encore besoin.

Lire Suite: Les meilleurs Kindle d’Amazon à acheter

Le plus grand écran est également agréable à avoir. Amazon n’a pas sacrifié la portabilité pour y parvenir, et je n’ai remarqué aucune différence majeure de taille ou de poids lors de la tenue du nouveau Paperwhite. Dans l’ensemble, les lunettes sont plus faciles à ignorer, il y a plus de texte à l’écran et l’expérience se rapproche de plus en plus d’un portefeuille physique.

Toutes les lumières LED supplémentaires n’améliorent pas la luminosité, mais elles vous permettent de régler manuellement ou automatiquement la température de couleur de l’écran. Si vous aimez lire la nuit, vous apprécierez les tons plus chauds après le coucher du soleil. Les Kindle n’émettent qu’une quantité négligeable de lumière bleue, donc ce réglage ne concerne pas autant cela qu’il s’agit de confort. La lumière chaude semble moins dure dans l’obscurité et la lumière froide est mieux adaptée aux environnements bien éclairés.

Rita El Khoury / Autorité Android

Lorsque j’ai commencé à utiliser le nouveau Paperwhite, ce qui m’a époustouflé, c’est la rapidité avec laquelle il se sentait par rapport au modèle 2015 (alias le Paperwhite 3, illustré ci-dessus) que je lis depuis des années. Amazon dit qu’il y a une augmentation de 20 % de la vitesse de rotation des pages par rapport à son prédécesseur direct, le Paperwhite 2018, qui est alimenté par le même processeur que mon unité 2015. Je n’ai pas la version 2018 pour faire une comparaison directe, mais ce que je peux vous dire, c’est que tout se passe en moitié moins de temps par rapport à mon Kindle un peu plus ancien.

Ce qui m’a époustouflé, c’est la vitesse à laquelle je me suis senti par rapport au Paperwhite 2015 que je lis depuis des années.

Sortir l’écran du mode veille, ouvrir et fermer des livres, faire défiler la bibliothèque, modifier les paramètres et accéder aux menus, tourner les pages – tout était considérablement plus rapide. Environ deux fois plus vite, je dirais. Cela m’a presque fait oublier qu’il s’agit d’un affichage à encre électronique qui a besoin d’un certain temps pour se rafraîchir et redessiner chaque page. Presque.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Rita El Khoury / Autorité Android

Il est difficile de trouver quoi que ce soit de grave avec le Kindle Paperwhite (2021). Mais si je voulais être vraiment pointilleux, je dirais que j’ai remarqué quelques touches et tours de page accidentels de plus par rapport à mon ancien Kindle. Ils sont causés par les petits cadres et le fait que mon pouce n’a pas assez d’espace pour se reposer sur le côté de l’écran.

Il est difficile de trouver quoi que ce soit de grave avec ce Paperwhite.

Le bouton d’alimentation en bas est également moins résistant et il se trouve là où mon petit doigt repose habituellement lorsque je tiens le Paperwhite, ce qui entraîne des verrouillages involontaires de l’écran pendant la lecture. Les deux incidents sont suffisamment rares pour que je ne les appelle pas des dealbreakers, mais ils me rendent jaloux de la conception ergonomique de l’Oasis.

Rita El Khoury / Autorité Android

Amazon utilise toujours la même finition en plastique caoutchouté au dos du Paperwhite, qui attire facilement les traces de doigts graisseuses et les taches. Même les gouttes d’eau y laissent une trace. Une lingette humide est le seul moyen à moitié décent de le nettoyer que j’ai trouvé, je vous recommande donc de vous procurer un étui si vous n’aimez pas les gadgets tachés.

Rita El Khoury / Autorité Android

Mis à part les petits désagréments, le plus gros inconvénient de ce nouveau Paperwhite est peut-être son prix. Amazon a augmenté de 10 $ le prix de la version de base de 8 Go financée par la publicité et verrouille certaines fonctionnalités supplémentaires derrière une forte prime de 50 $ en plus de cela. La recharge sans fil et le réglage automatique de la luminosité ne sont disponibles que sur l’édition Signature, qui va jusqu’à 189,99 $. Cela se rapproche dangereusement du territoire Kindle Oasis, sans la conception ergonomique de cet appareil ou les boutons de changement de page.

Revue Kindle Paperwhite (2021) : dois-je l’acheter ?

Rita El Khoury / Autorité Android

Le Kindle Paperwhite (2021) est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, e-readers sur le marché actuellement. Il est léger et portable, il regorge d’améliorations intéressantes et il reste toujours aussi agréable à utiliser. Lire dessus est bien meilleur qu’une tablette ou un téléphone, et sans doute mieux que de saisir un vieux livre ordinaire. Vous pouvez activer la luminosité la nuit, stocker plus de livres que vous ne pourrez jamais en lire et ajuster chaque paramètre de formatage pour vous assurer que le texte est parfaitement lisible pour vos yeux.

Le Kindle Paperwhite (2021) est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, e-readers sur le marché actuellement

Le seul obstacle à l’entrée est le prix. S’il s’agit de votre première liseuse et que votre budget est serré, le Kindle 2019 de base (90 $) offre toujours un excellent rapport qualité-prix et est souvent réduit à 60 $ ou moins. Mais à condition que vous disposiez d’un peu plus de marge de manœuvre ou que vous souhaitiez effectuer une mise à niveau à partir d’un Kindle plus ancien, vous auriez du mal à trouver une meilleure option que la gamme Paperwhite. La version 2018 peut toujours être trouvée en ligne (100 $), mais je dirais que cela vaut la peine de faire des folies et d’obtenir la nouvelle. Des performances plus rapides, une chaleur d’affichage et une charge USB-C sont toutes d’excellentes améliorations de la qualité de vie et valent les 30 $ supplémentaires.

L’édition Signature, cependant, est assez chère pour ce qu’elle est. Si vous l’envisagez, vous devriez probablement aussi regarder l’Oasis (279 $). C’est parfois réduit à 200 $, et à ce prix, c’est très serré. Bien sûr, vous perdez l’USB-C et la luminosité automatique, mais cela vaut peut-être la peine d’être embêté pour une expérience de lecture plus ergonomique.

Continuer la lecture: Les meilleures applications de lecture de livres électroniques sur Android

Kindle Paperwhite

Le Kindle Paperwhite est une liseuse de milieu de gamme dotée d’excellentes fonctionnalités. Il dispose d’un écran relativement grand de 6,8 pouces avec une résolution de 300 ppi, d’un éclairage d’écran pour lire dans l’obscurité et d’une autonomie époustouflante qui durera des semaines.

Principales questions et réponses sur Kindle Paperwhite (2021)

Q : Sous quels autres noms ce Kindle est-il connu ?

UNE: Le Kindle Paperwhite (2021) est également connu sous le nom de Kindle Paperwhite 5 (c’est le cinquième modèle de cette gamme) ou de Kindle Paperwhite de 11e génération (toutes les gammes et générations Kindle incluses).

Q : Quelle est la différence entre la version standard et la version Signature ?

UNE: Le Kindle Paperwhite de base (2021) dispose de 8 Go de stockage et est disponible en versions avec et sans publicité. L’édition Signature dispose de 32 Go de stockage, n’affiche pas d’annonces, prend en charge le chargement sans fil et dispose d’un capteur de lumière pour le réglage automatique de la luminosité.

Q : Le Kindle Paperwhite (2021) est-il résistant à l’eau ?

UNE: Oui, il est classé IPX8 contre l’immersion accidentelle dans jusqu’à deux mètres d’eau douce pendant 60 minutes maximum. Il peut également gérer jusqu’à 0,25 mètre d’eau de mer pendant trois minutes maximum.

Q : Le Kindle Paperwhite (2021) dispose-t-il d’une connectivité cellulaire ?

UNE: Non. Il ne prend en charge que le Wi-Fi et le Bluetooth pour l’écoute audible.

Q : Le Kindle Paperwhite (2021) a-t-il des boutons de changement de page ?

UNE: Non. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur la gamme Oasis pour le moment.

Q : Quelles sont les options de couleur disponibles pour le Kindle Paperwhite (2021) ?

UNE: Il n’est disponible qu’en noir pour le moment.

Q : Combien de temps dure la batterie du Kindle Paperwhite (2021) ?

UNE: Selon Amazon, il peut durer jusqu’à 10 semaines avec une demi-heure de lecture quotidienne à luminosité moyenne et sans fil désactivé.

Q : Combien de temps faut-il pour charger le Kindle Paperwhite (2021) ?

UNE: Amazon dit qu’il faut 2,5 heures pour le recharger complètement lors de l’utilisation d’un chargeur mural de 9 W.

commentaires