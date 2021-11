L’USC s’excuse pour le chant offensif lors d’un match de football contre BYU

Les chevaux de Troie de l’USC ont présenté des excuses à BYU pour un chant offensant qui a été fait par la section étudiante lors du match de samedi. Selon TMZ Sports, la section des étudiants de l’USC a commencé à scander « F — les mormons » alors que BYU battait l’USC 35-31. On ne sait pas exactement quand le chant a commencé, et il n’y a aucune vidéo de l’incident à faire surface au moment d’écrire ces lignes.

« Le chant offensant de notre section étudiante dirigé vers BYU lors du match de football d’hier soir ne correspond pas à nos valeurs troyennes », a écrit l’USC sur Twitter. « C’était déplaisant et nous nous excusons auprès du programme BYU. Sur la base du score final, BYU n’a pas été dérouté par le chant et a terminé la saison régulière avec une fiche de 10-2. Les Cougars n’attendront pas de voir à quel match de bowl ils seront jouer avec l’annonce à venir dimanche.

Quant aux Trojans, ils ont actuellement une fiche de 4-7 et il leur reste un match à jouer avant la fin de leur saison. Cependant, l’équipe a reçu de bonnes nouvelles dimanche puisqu’elle a officiellement nommé Lincoln Riley comme nouvel entraîneur-chef. Riley a passé cinq saisons comme entraîneur-chef des Oklahoma Sooners et remplace Clay Helton qui a été congédié en septembre.

« Je suis vraiment ravi de venir à l’USC et de rejoindre la famille Trojan en tant que nouvel entraîneur en chef de football », a déclaré Riley dans un communiqué de presse. « L’USC a une tradition de football sans précédent avec des ressources et des installations formidables, et l’administration s’est profondément engagée à gagner. J’ai hâte d’honorer cette tradition réussie et de la développer. là où il devrait être et les fans s’attendent à ce qu’il soit. Nous travaillerons dur pour développer une équipe de football physique qui domine sur les deux lignes de mêlée, et qui a une attaque équilibrée dynamique et une défense agressive solide. »

« Nous sommes ravis d’annoncer Lincoln Riley comme nouvel entraîneur-chef et d’accueillir sa femme Caitlin et leurs filles Sloan et Stella dans la famille Trojan », a déclaré le directeur sportif de l’USC, Mike Bohn. « Lincoln est la combinaison la plus rare d’une personne extraordinaire et d’un entraîneur de football d’élite. Ses succès et ses distinctions offensives en tant qu’entraîneur-chef au cours des cinq dernières années sont étonnants. Lincoln recrutera sans relâche, développera ses joueurs sur et en dehors du terrain et mettra en œuvre une forte culture dans lequel le programme fonctionnera avec le plus haut niveau d’intégrité et de professionnalisme. »