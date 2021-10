L’USDA émet un rappel urgent de viande, alors jetez-le si vous en avez

Le Food Safety and Inspection Service, qui fait partie du département américain de l’Agriculture (USDA), a récemment émis un rappel de porc pour plus de 10 000 livres de produits de granulés de porc d’Evans Food Group. Les produits en question ont été importés aux États-Unis à la mi-septembre. Une grande partie du porc a été transformée en collations comme la couenne de porc et les chicharrones.

Quant à la raison du rappel, eh bien, c’est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que la plupart des rappels de viande impliquent un problème de contamination, celui-ci est un peu différent. Le rappel, dans ce cas, découle du fait que les 10 000 livres de boulettes de porc n’ont pas été soumises par erreur à une inspection approfondie à leur arrivée aux États-Unis. Jusqu’à présent, aucun effet indésirable n’a été signalé, mais le rappel est émis par prudence.

Quels produits sont soumis au rappel de porc

Encore une fois, le porc en cause a depuis été transformé en diverses collations. Une liste complète de ces produits peut être consultée ici. La liste comprend des produits de la marque Mac’s, Turkey Creek Snacks, Cazo de Oro, Pamana et des produits à base de couenne de porc avec la marque 7-11.

Quelques éléments représentatifs comprennent :

Mac’s 30z Original Porkskin Cazo de Oro 80z Hot Porkskin Mac’s 5oz Jalapeno Porkskin 7-11 Couennes de porc frites originales 7-11 2,1 oz Chilli Lime Porkskin Turkey Creek 2oz Chili-Lime chicharrones Turkey Creek 4oz Dill Pickle Porkskin chicharrones

Étant donné que l’expédition initiale a eu lieu il y a plus d’un mois, le Service de sécurité et d’inspection des aliments (FSIS) s’inquiète du fait que bon nombre des produits rappelés se trouvent déjà dans les garde-manger des consommateurs. Les consommateurs qui ont ces produits ne devraient pas les manger et jeter les emballages immédiatement. Le FSIS ajoute que les consommateurs peuvent également rapporter ces produits sur le lieu d’achat. Aucune information sur un éventuel remboursement n’a cependant été fournie.

Si vous avez des questions sur le rappel du porc, le FSIS conseille aux consommateurs d’appeler Arturo Gutierrez, vice-président de la recherche et du développement, Evans Food Group Ltd. au 1-800-543-7113. Si vous avez des questions spécifiques sur la salubrité des aliments, vous pouvez appeler la ligne d’assistance pour la viande et la volaille de l’USDA au 1-888-674-6854.