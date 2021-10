L’USDC ajouté à Hedera Hashgraph en tant que réseau d’esprit d’entreprise envisage DeFi

Visitez l’article original*

L’USDC, le stablecoin adossé au dollar utilisé pour graisser les rouages ​​du trading de crypto-monnaie, a fait son chemin dans l’écosystème Hedera Hashgraph.

Hashgraph, une alternative aux blockchains qui utilise des graphiques acycliques dirigés pour les transactions chronologiques sans les regrouper en blocs, voit l’introduction de l’USDC ouvrir la porte au développement à grande échelle dans des domaines comme la finance décentralisée (DeFi).

« Nous pensons que l’USDC est un élément clé pour les cas d’utilisation de DeFi et de paiements dans l’économie de la cryptographie », a déclaré Shayne Higdon, PDG de la Fondation HBAR. « Maintenant, tout le monde peut effectuer des transactions avec l’USDC sur Hedera, et il le fait avec des avantages importants par rapport à d’autres chaînes, tels que des performances élevées, une faible latence et une efficacité énergétique durable. »

Une récolte croissante de projets sur Hedera recevra un coup de pouce de l’ajout de l’USDC, a déclaré Higdon dans une interview avec CoinDesk, en vérifiant le nom de Third Act, un marché de jetons non fongibles (NFT) pour la communauté théâtrale; le MyHbarWallet, en pensant aux paiements ; et Hex Trust, le dépositaire de crypto-monnaie axé sur les institutions.

La nouvelle fondation HBAR a mis de côté 2,5 milliards de dollars de la monnaie native de Hedera pour distribuer des subventions à l’écosystème, dont une partie importante sera consacrée au développement et à l’intégration de DeFi, selon un communiqué de presse.

Attraction d’entreprise

En plus d’innover dans DeFi, l’introduction de l’USDC dynamisera également les acteurs de l’entreprise qui exécutent des nœuds sur Hashgraph – le conseil d’administration de Hedera comprend Google, IBM, Boeing et Deutsche Telekom, pour n’en nommer que quelques-uns. Higdon a déclaré qu’il pourrait également renforcer les cas d’utilisation tels que la titrisation et les plates-formes de chaîne d’approvisionnement basées sur le grand livre.

Le créateur de l’USDC, Circle, sait que l’intégration de son dollar numérique en circulation de 30 milliards de dollars dans des blockchains comme Solana et Algorand a coïncidé avec une croissance accélérée des plates-formes DeFi et NFT sur ces plates-formes.

Cela dit, l’équipe Circle, quelque peu habituée à DeFi et à la promesse sans fin d’un métavers alimenté par NFT, a été attirée par les réalisations de l’entreprise Hedera et la perspective que l’USDC soit utilisé dans des paramètres autorisés.

« Nous avons décidé de donner la priorité à Hedera Hashgraph plus tôt cette année parce que nous pensions qu’il avait la puissance d’une utilisation plus grande de l’USDC en entreprise et des fonctionnalités intéressantes pour la création de plus d’applications d’entreprise », a déclaré le vice-président de Circle of Product Joao Reginatto dans une interview.

Hedera devient la sixième blockchain sur laquelle Circle prend en charge l’USDC. En juillet, Tron a rejoint Ethereum, Algorand, Stellar et Solana peu de temps après que Circle a annoncé son intention d’étendre l’USDC à environ 10 réseaux supplémentaires.