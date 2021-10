Une récolte croissante de projets sur Hedera recevra un coup de pouce de l’ajout de l’USDC, a déclaré Higdon dans une interview avec CoinDesk, en vérifiant le nom de Third Act, un marché de jetons non fongibles (NFT) pour la communauté théâtrale; le MyHbarWallet, en pensant aux paiements ; et Hex Trust, le dépositaire de crypto-monnaie axé sur les institutions.

Share