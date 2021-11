L’USFL annonce les noms des équipes et les logos avant le retour du printemps 2022

La United States Football League (USFL) fait un pas de plus vers son grand retour. Lundi, la ligue de football professionnel a annoncé les noms et les logos des équipes avant son retour au printemps 2022. Il a été dévoilé pour la première fois dans l’émission FS1 The Herd, et il y aura huit équipes pour lancer la saison 2022.

« Nous sommes ravis de franchir cette prochaine étape majeure dans le développement d’une nouvelle USFL », a déclaré Brian Woods, président des opérations de football de l’USFL dans un communiqué. « Ces huit équipes forment le noyau de notre effectif initial de ligue et représenteront une marque passionnante de football professionnel à venir ce printemps. Nous attendons avec impatience le début de notre saison inaugurale. »

L’USFL originale a été fondée en 1982 et a commencé à jouer en 1983. La ligue, qui a joué un calendrier de printemps et d’été, a joué trois saisons jusqu’en 1985. Elle devait jouer à l’automne/hiver en 1986 mais a cessé ses activités avant le début de la saison. L’USFL remaniée se jouera d’avril à juin 2022, et tous les matchs pourraient être joués à Birmingham, en Alabama. Chaque équipe jouera 10 matchs et les séries éliminatoires mettront en vedette les deux meilleures équipes de chaque division. Voici un aperçu de huit équipes de l’USFL.

Étalons de Birmingham

Étalons de Birmingham

Un fan a écrit: « Je suis dedans. J’espère vraiment que cette ligue décolle. Oui, j’étais un fan de la XFL et j’étais tellement contrarié lorsque la saison a été annulée. J’étais un fan des Roughnecks, la marchandise que j’ai achetée est maintenant objets de collection parce que j’ai adoré ce logo. »

Joueurs de Houston

Joueurs de Houston

Un fan a répondu : « Les Houston Gamblers ? Vraiment ? Je ne comprends pas pourquoi ces équipes ont des villes natales alors qu’elles joueront toutes au même endroit. Pas de déplacement, etc. Houston n’est pas la ville natale, ce sont les Gamblers. »

Breakers de la Nouvelle-Orléans

Breakers de la Nouvelle-Orléans

L’équipe a commencé à Boston, puis a déménagé à la Nouvelle-Orléans avant de jouer à Portland lors de la dernière année de l’USFL en 1985. Lorsque les Breakers étaient à la Nouvelle-Orléans en 1984, ils ont terminé avec une fiche de 8-10.

Bandits de Tampa Bay

Bandits de Tampa Bay

Les Bandits avaient une fiche globale de 35-19 dans l’USFL et étaient entraînés par Steve Spurrier. Certains des joueurs notables qui faisaient partie des Bandits étaient Nate Newton et Gary Anderson, tous deux ayant eu une carrière réussie dans la NFL.

Panthères du Michigan

Panthères du Michigan

Un fan a écrit : « J’avais l’habitude d’avoir un t-shirt ORIGINAL des Michigan Panthers quand j’étais petit. Mon frère aîné me l’a acheté lors du match éliminatoire contre les Invaders d’Oakland. Je le portais tout le temps !! »

Généraux du New Jersey

Généraux du New Jersey

Les Generals appartenaient à Donald Trump dans les années 1980. L’équipe comprenait également Herschel Walker qui venait de terminer une carrière historique à l’Université de Géorgie où il a mené les Bulldogs à un titre national en 1980 et a remporté le Heisman en 1982.

Pittsburgh Maulers

Pittsburgh Maulers

Un fan a écrit: « Je n’ai pas eu la chance de regarder les Mauler quand ils étaient là dans les années 80. J’ai hâte de les attraper l’année prochaine. Et permettez-moi de verser mes 2 cents ici. De Twitter à Instagram . Les gens se sont plaints des couleurs. 1. Pour moi, les couleurs ne me dérangent pas »

