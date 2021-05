Lush devient plus vert et plus luxueux dans un magasin rénové d’Oxford Street – WWD

VIE LUXURIANTE: La marque britannique de bain, de corps et de cosmétiques Lush a réaménagé son vaste espace de 9500 pieds carrés sur Oxford Street à Londres, le rendant plus vert, plus luxueux et plus facile à trouver et à essayer.

Il a également ajouté un café qui sert du café végétalien PlantWorks et un spa confortable aux allures de cottage avec des offres décalées comme un massage «Renaissance» accompagné de musique de l’époque.

Le nouvel intérieur abrite également divers concepts des magasins Lush du monde entier, y compris l’étal de fleurs fraîches de sa boutique parisienne; la bibliothèque de parfums de son avant-poste de Florence, en Italie, et les enveloppes en tissu Furoshiki, les bandes transporteuses et les menus de traitement numérique de ses magasins de Tokyo.

Le détaillant, l’une des premières marques de beauté à faire campagne contre les tests sur les animaux, a également intensifié sa circularité, offrant un crédit de 50 pence pour chaque pot de produit noir signature retourné au magasin. Lush les recycle et les remet sur l’étagère. Il propose des piles de papier ciré pour emporter des produits frais à la maison.

Il a également créé des bâtons de rouge à lèvres, de correcteur et de surligneur sans emballage, tandis que ses pinceaux de maquillage sont synthétiques, végétaliens et conçus pour imiter la douceur et la texture des fibres naturelles.

Le produit phare d’Oxford Street de Lush a ouvert ses portes en 2015, et les nouveaux intérieurs sont similaires à ceux de la boutique d’origine, avec des murs carrelés blancs brillants et des sols en béton.

Le marchandisage a été rationalisé de sorte qu’il n’y a pas autant de produits exposés, mais il existe de nombreuses possibilités d’échantillonnage et de consultation des produits.

Conformément aux références éthiques de la marque, le bois du magasin est soit récupéré soit certifié par le Forest Stewardship Council du Royaume-Uni, tandis que le système d’éclairage LED est économe en énergie et les carreaux de mur et de sol sont fabriqués à partir de contenu recyclé.

Les plantes vertes à travers le sont un mélange de vraies et artificielles, ces dernières étant fabriquées à partir de tasses et de pailles recyclées.