L’usine d’embouteillage controversée de Coca Cola au Kerala devient un hôpital Covid de 600 lits

Coca-Cola, le géant des boissons intensifie son aide Covid à l’Inde. Après avoir contribué Rs 50 crore comme aide à la vaccination contre Covid, fournissant des kits de sécurité, il prépare maintenant un terrain controversé au Kerala, près de Plachimada, qu’il avait choisi pour son usine mais a fait face à une résistance massive des résidents locaux préoccupés par l’exploitation des eaux souterraines, la forte pollution il provoquera et finalement dû s’arrêter.

Le terrain est de nouveau sous les projecteurs alors que le gouvernement de l’État ouvre les portes d’une nouvelle installation Covid de 600 lits ici. Le ministre de l’Électricité du Kerala, K Krishnankutty, qui est également le député de la circonscription de Chittur qui comprend l’usine parlant à l’Indian Express, a informé que, alors que les cas de Covid augmentaient au Kerala, le ministre recherchait des locaux pour installer de nouvelles installations, c’est alors qu’un ancien un employé de l’usine l’a approché avec l’idée d’utiliser l’unité fermée.

Lorsque Coca-cola a été approché, ils ont terminé les travaux de réparation requis et ont remis le terrain et l’hôpital est arrivé en deux semaines. Un responsable a en outre informé que l’installation avait été construite au coût de Rs 75 lakh et disposait de 200 lits à oxygène avec 10 ventilateurs et 40 unités de soins intensifs. Les lits pédiatriques sont également inclus, étant donné que la troisième vague pourrait également affecter les enfants. Une dizaine de médecins ont été nommés et un réservoir d’oxygène d’un kilolitre a été mis en place.

Environ 300 bénévoles ont travaillé jour et nuit, les résidents locaux, les panchayats des villages voisins, les agriculteurs ont contribué à faire de l’hôpital une réalité. Risha Premkumar, président du panchayat, a informé qu’ils se sont associés à des sponsors pour fournir de la nourriture gratuite aux patients. De plus, un comité de gestion a été mis en place pour traiter les questions non médicales.

Kamalesh Kumar Sharma, directeur des affaires publiques et des communications, Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt Ltd, confirmant la nouvelle, a déclaré que la société était heureuse que son actif ait été utilisé pour renforcer les efforts du gouvernement contre Covid.

