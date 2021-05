L’usine Foxconn touchée par COVID voit la production d’iPhone divisée par deux

Une usine Foxconn touchée par COVID en Inde a entraîné une réduction de moitié de la production d’iPhone dans l’installation, alors que le pays lutte pour faire face à une grave propagation de l’infection. Le pays est désormais le plus touché au monde en termes de décès, après avoir dépassé le Brésil le mois dernier en moyenne mobile.

Plus de 100 employés Foxconn de l’usine ont été testés positifs, et aucun membre du personnel n’est autorisé à entrer dans l’installation avant la fin mai…

Cependant, l’installation dispose d’un dortoir sur place, de sorte que l’interdiction d’entrer dans l’usine n’interrompra pas complètement la production à condition que les travailleurs restants continuent à être testés négatifs.

Rapports de ..

La production de l’iPhone 12 d’Apple (AAPL.O) dans une usine de Foxconn (2317.TW) en Inde a chuté de plus de 50% parce que les travailleurs infectés par le COVID-19 ont dû quitter leurs postes, ont déclaré deux sources à . […] Le Tamil Nadu est l’un des États les plus touchés par la deuxième vague de coronavirus engloutissant l’Inde. Les autorités ont imposé un verrouillage complet dans l’État à partir de lundi, fermant les transports en commun et fermant les magasins, pour tenter de ralentir les infections à la hausse. «Les employés ne sont autorisés à quitter mais pas à entrer dans l’établissement depuis hier», a déclaré la personne. «Seule une petite partie de la production est conservée.» Plus de 50% de la capacité de l’usine a été coupée, ont déclaré les deux sources, refusant d’être nommées car elles n’étaient pas autorisées à parler aux médias. Ils n’ont pas précisé la capacité de l’usine et on ne savait pas combien de travailleurs se trouvaient dans l’installation, qui fournit des dortoirs pour les employés.

Foxconn a confirmé qu’un “ petit nombre ” d’employés ont été testés positifs et ont déclaré qu’ils recevaient des soins médicaux.

TrendForce affirme que l’impact plus large du coronavirus sur l’Inde est suffisamment important pour réduire la production mondiale de smartphones.

TrendForce a réduit lundi ses prévisions de croissance de la production mondiale de smartphones à 8,5% contre 9,4%, citant l’impact du coronavirus en Inde sur les principaux fournisseurs, notamment Samsung (005930.KS) et Apple. «Les marques de smartphones devraient donc surveiller de près leurs inventaires d’appareils entiers et ajuster leurs plans de production ultérieurs en conséquence», a déclaré TrendForce dans un rapport, ajoutant qu’il pourrait réviser les prévisions encore plus bas si l’épidémie continue de frapper la production et les ventes locales dans le second trimestre.

L’Inde a été extrêmement durement touchée par le COVID-19 en raison d’une combinaison de l’échec du gouvernement à interdire les événements à grande échelle et d’un système de santé inadéquat. Le Lancet rapporte.

Au 4 mai, plus de 20 · 2 millions de cas de COVID-19 avaient été signalés, avec une moyenne mobile de 378 000 cas par jour, ainsi que plus de 222 000 décès, qui, selon les experts, sont probablement des sous-estimations substantielles. Les hôpitaux sont débordés et les agents de santé sont épuisés et infectés […] Malgré les avertissements sur les risques d’événements à grande diffusion, le gouvernement a autorisé les festivals religieux à se dérouler, attirant des millions de personnes de tout le pays, ainsi que d’énormes rassemblements politiques – manifestes pour leur manque de mesures d’atténuation du COVID-19.

Graphique: FT

