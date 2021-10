L’usine TSMC au Japon est prévue dans un accord de 7 milliards de dollars avec Sony et le gouvernement

Des plans potentiels pour une usine TSMC au Japon ont été divulgués, le fabricant de puces cherchant à augmenter la production pour aider à faire face à la pénurie mondiale de puces.

Les coûts d’installation de 7 milliards de dollars devraient être répartis entre TSMC, Sony et le gouvernement japonais…

Rapports Nikkei Asie.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, et le groupe Sony envisagent la construction conjointe d’une usine de semi-conducteurs dans l’ouest du Japon dans un contexte de pénurie mondiale de puces, a appris Nikkei.

L’investissement total dans le projet est estimé à 800 milliards de yens (7 milliards de dollars), le gouvernement japonais devant fournir jusqu’à la moitié du montant […]

Sony pourrait également prendre une participation minoritaire dans une nouvelle société qui gérera l’usine, qui sera située dans la préfecture de Kumamoto, sur un terrain appartenant à Sony et dans une zone adjacente à l’usine de capteurs d’images de cette dernière, selon plusieurs personnes proches du dossier. […]

Le gouvernement japonais, qui est de plus en plus soucieux de maintenir la stabilité de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte de pénurie de puces et de tensions croissantes autour du détroit de Taiwan, soutiendra le projet avec des subventions, a appris Nikkei.