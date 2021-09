“Lust For Life” d’Iggy Pop : 10 choses que vous ne saviez pas

C’était l’amour au premier tambour. Vous ne pouvez pas mentionner Iggy Pop‘s Lust For Life sans mentionner le battement de tambour hypnotique et contagieux qui lance le titre coupé avec fracas. Les paroles sont parmi les meilleures d’Iggy. “Je vaux un million de prix” est l’une des plus grandes lignes du rock. Quand le troisième couplet arrive, l’auditeur connaît tous les mots et ce qu’ils ne savent pas… ils vont inventer. Lust For Life est souvent considéré comme le meilleur album post-Stooges Iggy Pop, alors en l’honneur de son anniversaire, voici 10 faits sur l’album solo explosif d’Iggy.

faites défiler vers le bas pour découvrir dix choses que vous ne saviez pas sur l'album.

1 : Les trois premières sorties solo d’Iggy sont toutes sorties la même année – 1977

Lust For Life est sorti dans la foulée de la première sortie post-Stooges d’Iggy, L’idiot. L’album est le fruit d’une collaboration avec David Bowie (qui avait déjà mixé le dernier album des Stooges, Raw Power) et était fortement influencé par la culture allemande, car les deux musiciens vivaient à Berlin à l’époque. Le groupe part en tournée et peu de temps après, ils sautent en studio pour écrire et enregistrer. En tournée, ils jouaient The Idiot et d’anciens morceaux de Stooges mais pendant les sound checks, le groupe commença à expérimenter des idées.

L’enregistrement de Lust for Life a commencé en avril et s’est terminé en juin, l’album étant sorti le 9 septembre 1977. Même pas six mois s’étaient écoulés depuis la sortie de The Idiot et il y avait un nouveau disque de rock n’ roll d’Iggy. . Pendant ce temps, Iggy avait également fait un troisième album, Kill City, une démo qu’il a enregistrée en 1975 mais la plupart des labels étaient hésitants, en raison de la réputation de Pop à l’époque. Après le succès de Lust For Life, le petit label Bomp! Records a sauté sur l’occasion de le sortir en novembre 1977.

2 : Les empreintes digitales de David Bowie sont dessus, mais moins que la version précédente

Impossible de parler de cette période de la carrière d’Iggy sans mentionner David Bowie. Leur relation était mutuellement bénéfique, Bowie aidant à tirer Pop du bord du gouffre et Iggy aidant à restaurer la source créative de Bowie. Comme Iggy l’a dit plus tard au New York Times, “L’amitié était essentiellement que ce type m’a sauvé d’un certain anéantissement professionnel et peut-être personnel – aussi simple que cela”.

Alors que The Idiot sonne plus atmosphérique et expérimental pour Iggy, Lust for Life le voit revenir au rock’n’roll simple. En studio, Bowie s’asseyait devant un piano et nommait des chansons rock célèbres et disait : « D’accord maintenant, nous allons réécrire [insert song]” et l’assommer pendant qu’Iggy l’enregistrerait.

3: Bowie a composé la plupart de la musique sur un ukulélé pour enfant en position couchée

Le riff contagieux du titre coupé, “Lust for Life” a été inspiré par le code Morse s’ouvrant à l’American Forces Network News à Berlin tandis que David et Iggy attendaient le début de la série de copains flic des années 70 Starsky et Hutch. Alors que les paroles de la chanson font fortement référence à tous les strip-teases, drogues et poulets hypnotisants qui composent le livre du romancier de Beat William S Burroughs, The Ticket That Exploded.

4: Les paroles ont été pour la plupart improvisées par Pop

Iggy a toujours été un auteur-compositeur moins-est-plus, alors en ce qui concerne ses paroles, il a suivi les instructions de l’animateur de l’émission pour enfants, Soupy Sales, qui a demandé aux enfants d’écrire des lettres de fans de 25 mots ou moins. Bowie a été tellement impressionné par l’opportunité des paroles d’improvisation d’Iggy qu’il a improvisé la plupart des paroles de son album Heroes.

5 : La section rythmique d’Iggy Pop sur Lust for Life sont les fils de Soupy Sales

En parlant de Sales, Iggy avait initialement rencontré le formidable duo rythmique Tony et Hunt Sales dans ses années perdues à Los Angeles et les avait recrutés pour son nouveau groupe à amener à Berlin alors que les frères sortaient tout juste de leur adolescence. Les deux avaient grandi en traînant avec Frank Sinatra et d’autres amis de leur père et avaient enregistré leur premier album avec le groupe d’art rock Runt de Todd Rundgren, avant qu’Iggy ne les reprenne lui et James Williamson sur Kill City. Iggy a été frappé par leur énergie imparable et les a décrits comme « vraiment talentueux. Et assez fou. Surtout ensemble.

6 : Le rythme de batterie souvent référencé émule en fait deux autres chansons à succès

Ce célèbre son de batterie sur « Lust For Life » a été adapté d’innombrables fois, notamment par Jet sur « Are You Going to Be My Girl », mais le rythme emprunte également à deux morceaux de Motown : le premier étant Les Suprêmes‘ hit “You Can’t Hurry Love” fourni par Benny Benjamin (ou Pistol Allen jouant comme Benjamin) et Martha et les Vandella‘ “Je suis prêt pour l’amour”, qui sont tous deux sortis respectivement 11 ans auparavant.

7 : David Bowie aide Iggy une deuxième fois

Dans les années 1980, Iggy était en difficulté financière et faisait face aux mêmes démons qu’au début de sa carrière.

À cette époque, Bowie a repris la chanson qu’ils ont co-écrite ensemble de The Idiot, “China Girl” pour son album, Let’s Dance. Cependant, il est moins connu que Bowie a également repris deux chansons de Lust For Life, “Neighborhood Threat” et “Tonight” sur son album Tonight, ce qui a aidé Iggy à se remettre sur pied financièrement et à se nettoyer.

8 : « The Passenger » rend hommage à Jim Morrison et au covoiturage

Il est de notoriété publique aux fans d’Iggy que “The Passenger” est vaguement basé sur un poème de Jim Morrison de sa collection intitulée “The Lords/Notes on Visions” et bien que de nombreux Berlinois puissent aimer imaginer Iggy empruntant leur système de transport en commun enviable, le La chanson est en fait écrite du point de vue de son fusil de chasse dans la voiture de David Bowie, car Iggy était sans voiture ni permis à l’époque. Le titre tire également son nom du film The Passenger de Michelangelo Antonioni avec Jack Nicholson, que Pop avait repéré sur un panneau d’affichage à LA avant de décamper à Berlin.

9 : L’album a été enregistré et mixé en presque une semaine

Avec le succès de L’Idiot, RCA avait donné au nouveau populaire Pop une assez grande avance pour faire son suivi. Comme Iggy l’a raconté au biographe Joe Ambrose dans son livre Gimme Danger : The Story of Iggy Pop :

“David et moi avions déterminé que nous enregistrerions cet album très rapidement, que nous avons écrit, enregistré et mixé en huit jours, et parce que nous l’avions fait si rapidement, il nous restait beaucoup d’argent de l’avance, que nous avons partagée . ”

10 : Lust For Life est sorti trois semaines après la mort d’Elvis

Pour la plupart des albums, le timing est primordial et le deuxième effort solo d’Iggy ne pouvait pas arriver à un pire moment. Juste avant sa sortie, Elvis Presley mourut de manière inattendue le 15 août 1977, faisant passer les presses à disques RCA à la vitesse supérieure pour répondre à la demande renouvelée du catalogue King’s Back, dont la plupart étaient épuisés. En tant que telles, les machines de l’usine britannique de RCA se préoccupaient de presser les disques d’Elvis plutôt que de maintenir le stock de Lust For Life.

