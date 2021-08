L’USTA décerne un gain record à l’US Open ⋆ .

L’US Open n’établira pas de record de fréquentation en raison de la pandémie, mais le fera en prix en argent.

L’USTA a annoncé lundi que l’Open offrira 57,5 ​​millions de dollars de compensation totale aux joueurs pour le tournoi, qui commence lundi dans le Queens. Il dépasse le paiement record de 57,24 millions de dollars établi en 2019 avant les perturbations du COVID-19.

L’USTA a déclaré qu’elle travaillait avec les circuits WTA et ATP pour réaffecter les prix en argent. Le plus gros changement est que le tournoi de qualification de l’Open offrira désormais près de 6 millions de dollars de prix en argent, soit une augmentation de 66% par rapport à 2019. (Le tournoi de qualification n’a pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie).

Les responsables de l’Open s’attendent à une légère baisse de la fréquentation ces dernières années en raison des restrictions imposées aux touristes internationaux venant à New York, selon des sources.

La qualification, un événement gratuit populaire au Billie Jean King National Tennis Center, commence mardi. La qualification sera fermée au public cette année en raison du nombre de joueurs sur place – les participants du tableau principal qui s’entraînent et les participants aux qualifications – crée trop de congestion.

Le reste de la hausse des prix en argent vient au premier tour. Un perdant au premier tour recevra 75 000 $, soit une augmentation de 23 % par rapport à l’année dernière. Pour atteindre ces nouveaux chiffres, les joueurs ont accepté de réduire le prix du champion en simple de 3 millions de dollars à 2,5 millions de dollars. Le prix en argent des finalistes est également réduit à 1,25 million de dollars.

Depuis 1973, l’Open a fourni des prix égaux pour les femmes et les hommes. L’Open a été le premier des quatre tournois majeurs à le faire.

L’Open de cette année ne présentera pas la populaire Journée des enfants Arthur Ashe qui se déroule normalement le samedi avant l’événement principal. Le tirage au sort de l’Open est jeudi et n’aura pas non plus la pompe et les circonstances habituelles – juste un communiqué de presse détaillant les affrontements.