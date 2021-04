L’USTR s’entretient avec Pfizer et Astrazeneca sur l’augmentation de la production de vaccins et la renonciation aux droits de propriété intellectuelle

Les principaux législateurs américains ont exhorté l’administration Biden à soutenir la décision de l’OMC de fournir une dérogation aux ADPIC pour les vaccins COVID-19. (Image .)

La représentante au commerce des États-Unis, Katherine Tai, a tenu une réunion virtuelle avec les dirigeants d’AstraZeneca et de Pfizer pour discuter de l’augmentation de la production de vaccins et d’une proposition de dérogation à certaines dispositions de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour la pandémie COVID-19 . Jusqu’à présent, les États-Unis sont restés non attachés à la décision de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de l’Inde et de l’Afrique du Sud à ce sujet.

La Maison Blanche a déclaré lundi aux journalistes qu’aucune décision n’avait encore été prise, alors même que les principaux législateurs américains ont exhorté l’administration Biden à soutenir la décision de l’OMC de fournir une dérogation aux ADPIC pour les vaccins COVID-19. «Alors que les États-Unis approchent de la vaccination de notre population, nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés alors que plus de 100 pays luttent pour vacciner les leurs. Nous devons pousser Pfizer et Moderna à offrir des licences au reste du monde afin qu’ils puissent développer des vaccins et préconiser une dispense de voyage à l’OMC », a déclaré le membre du Congrès indo-américain Ro Khanna à PTI.

Réitérant que la priorité absolue de l’administration Biden-Harris est de sauver des vies et de mettre fin à la pandémie ici chez nous et dans le monde, Tai a exprimé sa profonde sympathie pour le peuple indien. Elle a souligné l’annonce selon laquelle les États-Unis examinaient des options pour partager les doses de vaccin AstraZeneca avec d’autres pays au fur et à mesure qu’elles deviendraient disponibles, selon un communiqué officiel.

La réunion de Tai a eu lieu avec le Dr Ruud Dobber, vice-président exécutif de l’unité commerciale biopharmaceutique et responsable des activités américaines chez AstraZeneca. Elle a eu une réunion séparée avec le Dr Albert Bourla, président et chef de la direction de Pfizer.

«L’ambassadeur Tai et le Dr Dobber ont discuté de l’augmentation de la production de vaccins, des problèmes de santé mondiale et de la proposition de dérogation à certaines dispositions de l’Accord de l’OMC sur les ADPIC pour la pandémie de COVID-19», a déclaré l’USTR dans une lecture de la réunion.

«La représentante au commerce des États-Unis, Katherine Tai, a rencontré aujourd’hui (lundi) virtuellement le Dr Albert Bourla, président et chef de la direction de Pfizer, pour discuter de l’augmentation de la production de vaccins, des problèmes de santé mondiale et de la proposition de dérogation à certaines dispositions de l’Accord de l’OMC sur les ADPIC pour le Pandémie COVID-19 », a-t-il ajouté.

Avant une réunion du 5 mai du Conseil général de l’OMC, la sénatrice Tammy Baldwin a rejoint un groupe de 10 sénateurs et a envoyé une lettre à Biden, l’exhortant à soutenir publiquement une dispense de brevet temporaire pour les vaccins COVID-19 qui permettrait aux pays de fabriquer des traitements localement. , accélérant l’effort mondial de vaccination, sauvant d’innombrables vies et écrasant la pandémie. «Votre administration a la possibilité d’inverser les dommages causés par l’administration Trump à la réputation mondiale de notre pays et de restaurer le leadership américain en matière de santé publique sur la scène mondiale», ont écrit les sénateurs.

«Pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible et sauver la vie des Américains et des peuples du monde entier, nous vous demandons de donner la priorité aux personnes plutôt qu’aux bénéfices des sociétés pharmaceutiques en inversant la position de Trump et en annonçant le soutien des États-Unis à la dérogation de l’OMC sur les ADPIC», ont-ils ajouté.

La proposition de déroger temporairement aux règles de propriété intellectuelle de l’OMC a été présentée par l’Afrique du Sud et l’Inde en octobre et sera au centre de la réunion de l’organe au début du mois prochain. Plus de 60 anciens chefs d’État et 100 lauréats du prix Nobel ont signé la semaine dernière une lettre à Biden pour soutenir l’effort. Dans un sondage mené par les Data for Progress et Progressive International, 60% des électeurs américains ont soutenu la dérogation, dont 50% des républicains inscrits.

En février, plus de 400 organisations américaines de premier plan dans le domaine de la santé, de la foi, des consommateurs, du travail, du développement et autres ont écrit à Biden, l’exhortant à annuler le blocage de Trump sur la dérogation. Khanna a déclaré que l’administration Biden devrait appeler Pfizer et Moderna à fournir une dispense de propriété intellectuelle pendant six mois à un an alors que l’Inde est aux prises avec cette crise.

«Il leur achètera une quantité démesurée de goodwill sur l’un des plus grands marchés émergents. La Maison Blanche devrait également convoquer des chefs d’entreprise indiens pour expliquer pourquoi cela est dans l’intérêt stratégique à long terme de ces entreprises », a-t-il déclaré.

«L’Inde a sa propre propriété intellectuelle et est également fabricant de vaccins. Une partie a été retardée. La dernière fois que nous avons vraiment communiqué à ce sujet à un niveau élevé, c’était de notre USTR, Katherine Tai, mais je n’ai aucune mise à jour à ce sujet », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, aux journalistes.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.