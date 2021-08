L’USWNT affrontera l’Australie pour le bronze à Tokyo 2020

Après s’être inclinée face au Canada, l’équipe des États-Unis a déjà un rival pour le duel pour la troisième place du tournoi de soccer féminin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. C’est à propos de l’Australie, qui a perdu en deuxième demi-finale contre la Suède, et qui affrontera à nouveau l’équipe américaine, après avoir tiré sans annotations en phase de groupes, il y a quelques jours à peine, pour définir la médaille de bronze, dans la compétition olympique.

La Suède a battu l’Australie à la moindre différence, lors de la demi-finale disputée ce lundi, où le but de Fridolina Rolfö a défini les Suédoises comme les rivaux du Canada dans la grande finale du tournoi olympique et a placé l’Australie comme rivale des États-Unis, pour le match pour le médaille de bronze, qui sera joué le jeudi 5 août prochain au stade Ibaraki Kashima à 17h00 heure locale et 4h00 HAE.

Le L’USWNT et l’équipe nationale australienne se rencontreront à nouveau à ces Jeux, après s’être rencontrés à l’issue de la phase de groupes, au cours de laquelle ils ont égalisé sans annotations pour garantir leur présence en phase à élimination directe.

L’Australie a éliminé le Royaume-Uni en quarts de finale, dans un duel qui a dû être résolu en prolongation, mais n’a pas pu contre la Suède, qui les a forcés à disputer le duel pour la médaille de bronze, qui pourrait devenir le premier, depuis que le football est devenu un sport olympique, pour les jeux d’Atlanta de 1996.

Pour sa part, la sélection stars and stripes cherchera à revenir sur le podium des Jeux Olympiques et éviter ce qui s’est passé à Rio 2016, où pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, il est reparti bredouille après avoir été éliminé par la Suède et tentera, désormais, de s’imposer face à l’équipe australienne, avec laquelle il n’a pas pu en phase de poules.

La Suède et le Canada définissent l’or

Quoi qu’il arrive, il y aura une nouvelle championne olympique de football féminin, eh bien La Suède et le Canada se rencontreront jeudi prochain au stade national de Tokyo, pour définir la médaille d’or, que les équipes nordiques et nord-américaines n’ont jamais remportées dans leur histoire et rejoindront les États-Unis, la Norvège et l’Allemagne, comme les seules équipes à avoir remporté l’or en football, puisqu’il s’agit d’un sport olympique.