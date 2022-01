L’Utah bat le Minnesota et s’empare de la première position de l’Ouest

Jazz de l’Utah Elle se termine en 2021 et débute en 2022 avec pour objectif de terminer la saison régulière NBA en première position de la Conférence Ouest. Profitant de la crevaison précédente des Phoenix Suns contre les Boston Celtics, la franchise de Salt Lake City s’est accrochée à la lutte pour le trône de ladite Conférence après avoir battu sans trop de complications à Loups des bois du Minnesota: 108-120.

Donovan Mitchell a été chargé de mener le triomphe de l’équipe de Quin Snyder grâce à une performance qui est passée à 39 points en 12-21 au tir sur le terrain (57,1% TC) et 6-11 en triple (54,5% T3), plus six rebonds, cinq passes décisives et un vol.

– | Un record de 39 points pour Spida ⤵️ # TakeNote | @ZionsBank pic.twitter.com/gyxtkNjAIF – Utah Jazz (@utahjazz) 1er janvier 2022

A noter également dans l’Utah Jazz les matchs de Bojan Bogdanovic et Rudy Gobert, tous deux avec des doubles-doubles aux points et aux rebonds. Le premier d’entre eux a marqué 24 points et 12 rebonds, et le second 14 points et 16 rebonds (dont deux offensifs).

Pour certains Timberwolves sans Karl-Anthony Towns ou D’Angelo Russell, Anthony Edwards (26 points et deux passes) et Malik Beasley (22 points et deux passes) ont été les seuls à avoir réussi à tenir tête à l’un des plus titrés. équipes sous la forme de l’ensemble de la NBA.

La situation en haut à l’ouest

À l’heure actuelle, depuis le 1er janvier 2022, la direction de la Conférence Ouest est détenue par les Golden State Warriors avec un record de 27-7. Ils sont suivis des Phoenix Suns (2e avec une fiche de 27-8) et des Utah Jazz (3e avec 26-9). Déjà en quatrième position, les Memphis Grizzlies (23-14) sont les plus désengagés.