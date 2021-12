L’UTEP marque sur un faux QB sauvage au New Mexico Bowl contre Fresno State

Les mineurs de l’UTEP se sont rapprochés à deux points des Bulldogs de l’État de Fresno, très appréciés, lors du New Mexico Bowl de samedi après-midi avec une mauvaise direction classique.

Face à un 3-et-1 du milieu de terrain à neuf, l’UTEP s’est approché de la ligne de mêlée en formation groupée avec trois dans le champ arrière. Tous les signes indiquaient un jeu de course, et Fresno State a répondu en conséquence, mettant 11 dans la surface.

Ce qui s’est passé ensuite a été l’un des appels de jeu les plus courageux que nous ayons vu toute la saison.

Le quart-arrière Calvin Brownholtz a agi comme s’il allait courir dans les tripes, mais à la dernière seconde, il a reculé et a trouvé un Trent Thompson grand ouvert qui filait sur le terrain sans défenseurs en vue. Il s’est connecté avec son ailier rapproché pour un touché de 51 verges pour réduire l’avance des Bulldogs à 26-24.

Vous avez bien lu. Les mineurs ont couru un FAKE QB SNEAK. De la formation du peloton !

On ne sait pas s’il s’agissait d’un audible basé sur ce que Brownholtz et les entraîneurs ont vu sur la ligne de mêlée, ou si l’entraîneur des Miners Dana Dimel a juste de l’eau glacée dans les veines à tout moment. Ignorons simplement le fait que Brownholtz regarde sur la touche juste avant le snap et supposons que c’est ce dernier.

Quoi qu’il en soit, ce sont des jeux comme ceux-ci qui rendent magiques même les jeux de bol de niveau inférieur. Vive le New Mexico Bowl.