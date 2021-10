Luther Vandross Estate vend un catalogue, une participation similaire à la vague primaire

Primary Wave a officiellement fait sa troisième acquisition de propriété intellectuelle de haut niveau en octobre, en achetant une participation dans le catalogue du chanteur, auteur-compositeur et producteur « Never Too Much » Luther Vandross.

Primary Wave et la succession de Luther Vandross ont dévoilé l’accord ce matin, via un communiqué général qui a été envoyé par courrier électronique à DMN. L’investissement de 40 millions de dollars couvrirait spécifiquement les « flux de revenus d’édition, d’enregistrement principal et les droits de nom et de ressemblance » de l’auteur-compositeur-interprète né à New York, qui a sorti 13 albums studio au cours de sa carrière de plus de trois décennies.

Never Too Much, le premier album solo de Vandross, huit fois lauréat d’un Grammy (et 33 fois nominé), est devenu disponible pour les fans en 1981, après avoir sorti deux albums (Luther de 1976 et This Close to You de 1977) au sein du groupe Luther. et enregistré des chœurs pour des groupes bien connus tels que Ben E. King et David Bowie. Ce premier solo de sept pistes présentait des œuvres de premier plan telles que « Never Too Much », une interprétation de « A House Is Not a Home » et « Don’t You Know That ? »

Presque tous les albums studio solo ultérieurs de Vandross, neuf fois lauréat d’un American Music Award – se terminant par Dance with My Father en 2003, ont été certifiés platine ou double platine par la RIAA, selon la base de données de l’entité. Ces efforts se sont vantés d’autres chansons populaires comme « So Amazing » (1986, après une sortie en 1983 de Dionne Warwick) et une reprise en 1994 (avec Mariah Carey) de « Endless Love », pour n’en nommer que quelques-unes.

Primary Wave est également sur le point de « poursuivre un partenariat à long terme avec la succession pour gérer tous les actifs », indique le communiqué de la société, et le fondateur et PDG de Primary Wave, Larry Mestel, a déclaré à propos de l’accord dans une brève déclaration : « Luther Vandross était un émouvant Icône américaine qui fut la voix d’une génération. Nous sommes impatients de travailler avec Carmen et le domaine pour aider à étendre l’influence de Luther.

Comme indiqué initialement, cette transaction de plusieurs millions de dollars est la troisième transaction de ce type conclue par Primary Wave rien qu’en octobre, après avoir obtenu un investissement de 375 millions de dollars d’Oaktree Capital Management au cours de l’été.

À la suite d’un accord avec la succession Prince en août, Primary Wave a démarré le mois d’octobre en finalisant une transaction concernant la propriété intellectuelle, la ressemblance et les droits de marque de Bing Crosby. Et quelques jours plus tard, l’entreprise a acheté un intérêt dans le catalogue de l’auteur-compositeur « Will You Love Me Tomorrow » Gerry Goffin.

En ce qui concerne les autres pièces massives dans l’espace de la musique IP à ce stade en octobre, la société d’investissement Northleaf Capital Partners a officiellement dévoilé il y a environ deux semaines une «alliance stratégique» de 500 millions de dollars avec le propriétaire de Spirit Music Group Lyric Capital. Round Hill Music, en revanche, a commencé le mois en publiant ses résultats spécifiques pour le tronçon couvrant début août 2020 et fin juin 2021.