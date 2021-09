L’utilisation alternative surprenante de Bizum qui devient tendance | La technologie

Bizum peut avoir des avantages vraiment insoupçonnés : une utilisation alternative surprenante devient populaire, laissant la plupart des utilisateurs sans voix.

Les paiements mobiles connaissent une croissance imparable. La recommandation de ne pas payer en espèces que les autorités sanitaires ont lancée au début de la pandémie a donné un coup de fouet notable à ce mode de paiement.

Grâce à ça, des plateformes comme Bizum ont multiplié leur base d’utilisateurs en très peu de temps. Plus précisément, cette application de paiement mobile a clôturé 2020 avec 13,6 millions d’utilisateurs et est devenue le système de paiement le plus populaire entre particuliers via le smartphone le plus populaire d’Espagne.

Aujourd’hui, pratiquement tout le monde sait ce qu’est Bizum et à quoi il sert, mais il y a des gens qui lui donnent une utilisation surprenante qui n’a rien à voir avec son objectif initial.

Et c’est que, au cas où vous ne le sauriez pas, de plus en plus d’utilisateurs commencent à utiliser Bizum pour flirter. Si vous utilisez régulièrement la plateforme, vous imaginez sûrement déjà quelle est la stratégie que ces personnes utilisent pour flirter, mais nous vous l’expliquerons ci-dessous au cas où vous ne pourriez pas imaginer de quoi il s’agit.

Flirter avec Bizum est très simple. Sous prétexte de payer quelque chose à l’autre personne, que ce soit un café, une boisson ou une contribution à un cadeau de groupe, le numéro de téléphone est demandé pour faire un Bizum.

Mais, comme vous devez l’imaginer, l’émetteur du paiement ne supprime pas le numéro de téléphone après avoir envoyé l’argent, mais l’enregistre pour pouvoir contacter l’autre personne via WhatsApp ou une autre application de messagerie instantanée.

C’est la façon la plus courante d’utiliser Bizum pour flirter, mais ce n’est pas la seule.

Comme ils se souviennent à El Correo, en mars dernier, un cas a été révélé dans lequel un homme a harcelé son ex-petite amie via la plate-forme de paiement mobile pour lui demander de revenir avec lui.

Comme elle l’avait bloqué sur tous les réseaux sociaux, il a utilisé Bizum pour lui envoyer des messages accompagnés de petits versements. Il a dépensé trois euros pour essayer de la convaincre de reprendre la relation, mais elle n’était pas d’accord.

Pour ne pas déranger les autres, la meilleure chose à faire pour obtenir le numéro de téléphone d’une personne est de lui demander directement expliquant pourquoi vous le voulez vraiment. Et s’il ne veut pas vous le donner, vous devez respecter sa décision.