L’utilisation de l’IA par le pouvoir judiciaire sera transformatrice

L’utilisation responsable de l’IA a été largement étudiée, notamment par le NITI Aayog et récemment par le Vidhi Center for Legal Policy dans son article intitulé « Responsible AI for the Justice System ».

Par Amitabh Kant & Desh Gaurav Sekhri

La pandémie a conduit à réinventer plusieurs processus clés. Compte tenu de l’impact que Covid-19 a eu sur la prestation de la justice, il est encourageant de noter comment le pouvoir judiciaire a exploré et soutenu les innovations grâce à la technologie. Bien que la vision de l’eComité pour la phase 3 soit transformationnelle, l’approche du pouvoir judiciaire en matière d’inclusions non intrusives reposant sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) est tout aussi progressive. S’appuyant sur les réalisations des tribunaux pour faciliter les audiences virtuelles et l’introduction du dépôt électronique pendant la pandémie, explorer comment l’IA peut aider les tribunaux est visionnaire.

Les outils dérivés de l’IA pourraient aider à accélérer la gestion du flux de dossiers, à désengorger les processus qui ralentissent la justice et, dans de nombreux cas, à faciliter les aspects administratifs. Il est important de noter que l’utilisation de l’IA dans les tribunaux n’envisage pas de remplacer la sagesse, l’expérience et l’objectivité des juges dans la détermination des verdicts. Dans un futur imaginable, il n’est pas question de remplacer le raisonnement humain, la logique et l’intelligence de la justice par l’automatisation. Mais de nombreux aspects de la technologie peuvent être intégrés avec effet immédiat.

L’IA et le ML pour la prestation de la justice devront être adaptés avec plusieurs précautions à l’esprit. Le portail de la Cour suprême pour l’aide à l’efficacité des tribunaux (SUPACE), inauguré récemment par l’ancien CJI SA Bobde, serait le premier du genre au monde. S’appuyant sur l’exigence selon laquelle l’IA doit assister le pouvoir judiciaire, elle facilitera l’accès au matériel, mais resterait non intrusive lorsqu’il s’agit de prendre des décisions. C’est la bonne approche, où l’IA et le ML aident mais ne remplacent pas la prise de décision humaine.

Cela ne conduira pas non plus à une augmentation du chômage ; comme Bobde l’a dit plus tôt, “il n’est pas question de créer la redondance d’un quelconque poste dans le système judiciaire”. La SUPACE fait suite au lancement du logiciel de la Cour suprême Vidhik Anuvaad (SUVAS), un outil de ML pour la traduction des arrêts de la Cour suprême dans les langues vernaculaires. Ensemble, ce sont des incursions importantes pour apporter l’IA pour l’efficacité au pouvoir judiciaire.

La pertinence de l’IA dans la prestation de la justice dépendra de la disponibilité d’ensembles de données clairs et bien étiquetés. Un rapport de l’Institut Aapti intitulé « Étiquetage des données d’IA juste et équitable : vers une chaîne d’approvisionnement responsable » note « la montée en puissance de l’automatisation et la nécessité d’un « humain dans la boucle » pour créer des ensembles de données de formation robustes. du fait que l’étiquetage des données est susceptible d’être une opportunité d’emploi viable en Inde, d’autant plus qu’il peut être effectué à distance. Son potentiel a également été reconnu par la toute première stratégie nationale de l’Inde pour l’IA, par NITI Aayog (2018).

Le juge L Nageswara Rao, président du comité de l’IA de la Cour suprême, a déclaré qu’il était « peu plausible que le système d’IA rende des avocats ou des juges humains licenciés ». Il a ajouté que le système devrait aider le pouvoir judiciaire et les tribunaux à réduire les retards et l’attente des tribunaux. Le juge BN Srikrishna dans son chapitre du livre « India 2030 : Rise of a Rajasic Nation » a déclaré que « l’IA n’aidera pas seulement à organiser les affaires, elle apportera également des références dans le jugement à une vitesse encore jamais vue. La technologie garantira que ceux qui n’ont pas accès à la justice en raison de la distance ne seront plus exclus. »

L’utilisation responsable de l’IA a été largement étudiée, notamment par le NITI Aayog et récemment par le Vidhi Center for Legal Policy dans son article intitulé « Responsible AI for the Justice System ». Dans l’article, Vidhi a insisté sur l’augmentation de l’efficacité administrative grâce à laquelle « des algorithmes spécifiques à une tâche et étroitement adaptés, formés grâce à l’apprentissage automatique, peuvent être déployés pour automatiser les fonctions administratives de l’usine, de quelque chose d’aussi routinier que la planification d’audiences et la création de listes de causes, à plus des tâches complexes comme la découverte et l’examen de documents probants. De même, d’autres tâches procédurales qui peuvent bénéficier de l’utilisation de l’IA incluent des interventions au niveau du dépôt électronique intelligent, du filtrage/hiérarchisation intelligent des cas ou des notifications et du suivi des cas. Il faut également considérer l’augmentation des processus de prise de décision où « des outils informatiques peuvent être utilisés pour accélérer la prestation de la justice, tels que ceux pour les problèmes de circulation et les demandes d’indemnisation des véhicules à moteur. L’apprentissage assimilé de ces outils de première génération qui augmentent l’efficacité administrative sera nécessaire avant de créer potentiellement des outils de prise de décision algorithmiques plus complexes.

L’utilisation éthique et responsable de l’IA et du ML pour l’avancement de l’amélioration de l’efficacité peut être de plus en plus intégrée dans les processus juridiques et judiciaires. La Cour suprême a posé une base solide sur laquelle l’amélioration de l’efficacité peut être accélérée dans tous les processus fonctionnels. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’administration de la justice en Inde est prête pour un changement transformateur.

Kant est PDG et Sekhri est OSD (Droit), NITI Aayog. Les vues sont personnelles

