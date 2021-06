“L’utilisation de Pau Gasol devra être plus intelligente”

19/06/2021 à 14h03 CEST

.

L’entraîneur italien Sergio Scariolo, entraîneur espagnol de basket-ball, a expliqué après avoir donné la liste des convoqués à la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo, qui comprend Pau Gasol Après s’être remis d’une blessure de deux ans, ils devront faire “un usage plus intelligent” de leurs minutes de jeu.

“L’utilisation doit être quantitativement plus intelligente pour pouvoir s’assurer que pendant tout le déroulement de la compétition Pau ne court pas de risque de surcharge et puisse atteindre les derniers matches, ce que j’espère que nous sommes”Scariolo a réfléchi lors d’une conférence de presse télématique après avoir fourni la liste des 18 joueurs qui se prépareront pour l’événement olympique.

L’aîné des frères Gasol revient dans l’équipe nationale, avec laquelle son dernier championnat était l’Eurobasket en 2017, après avoir repris la compétition il y a deux mois avec le Barça, avec qui il a été champion de la Ligue Endesa, jouant une moyenne de 15 minutes de jeu par match, contribuant 10,4 points et 5 rebonds en moyenne.

“Nous avons tous pu vérifier leur grand effort pour pouvoir contribuer et être utile, non seulement évidemment face à l’équipe nationale mais avec son club, et étant de plus en plus important. Le type de travail que son entraîneur a fait au club avec lui nous montre la voie, il ne s’agit pas d’avoir un joueur comme il y a des années, pas beaucoup, mais Nous nous souvenons tous de Pau, qui dans les matchs décisifs était sur le terrain pendant 30 minutes marquant les différences“Scariolo a expliqué, ajoutant qu’avec la présence de centres comme son frère Marc Gasol et Willy Hernangómez, ils pourront travailler” sans prendre de risques. “

La liste des 18 joueurs qui se réuniront vendredi 25 juin prochain à Madrid comprend les bases Carlos Alocen, Sergio Rodríguez et Ricky Rubio ; les gardes du corps Álex Abrines, Darío Brizuela et Sergio Llull ; les attaquants Alberto Abalde, Rudy Fernández, Xabi López-Aróstegui et Sergi Martínez ; l’attaquant de puissance Víctor Claver, Pierre Oriola, Juancho Hernangómez, Sebas Sáiz et Usman Garuba ; et les centres Marc Gasol, Pau Gasol et Willy Hernangómez.

L’un des joueurs qui a publiquement exprimé ses doutes était Ricky Rubio, dont le coach a révélé qu’il avait dû “y penser jusqu’au dernier moment” et qu’il s’est finalement décidé à partir après s’être senti “soutenu par tous ses coéquipiers”.

« Pour moi, c’était une joie quand il m’a appelé. C’était très curieux parce qu’ils m’ont dit : « Suis-je à temps pour être sur la liste ? C’est une démonstration d’humilité et à quoi ressemble Ricky en tant que personne. Nous n’avions jamais complètement fermé nos bras, mais nous les avons rapidement rouverts avec beaucoup d’enthousiasme », a déclaré Scariolo.

L’hispano-monténégrin n’est pas répertorié dans la citation Niko Mirotic, pour “raisons personnelles graves et importantes”, a expliqué l’entraîneur, ni le hispano-congolais Serge Ibaka, qui a récemment dû se faire opérer pour des problèmes de dos. “La disponibilité hypothétique et le désir théorique étaient dans les deux, j’ai parlé avec les deux, mais les circonstances ont été les suivantes”, a ajouté Sergio Scariolo.

Dans la citation de 18 joueurs, il y a huit de ceux qui ont été champions du monde en Chine 2019, les retours de Pau Gasol, Sergio Rodríguez (Armani Milan) et Álex Abrines (Barça), et la première en appels absolus de Usman Garuba (Real Madrid) et Sergi Martínez (Barça).

Scariolo a expliqué que la raison de faire un long appel est due à la fois à la prudence due à la condition physique des joueurs et à l’intention de voir certains qui n’ont pas pu compter sur les “fenêtres FIBA” pour jouer dans des équipes compétitives européennes comme Euroligue ou Eurocup, ou parce qu’ils jouent dans d’autres pays.

“C’est une liste avec deux caractéristiques très claires : la continuité d’un groupe historique qui entame déjà les dernières étapes avec l’équipe nationale mais avec la capacité et la condition physique, technique et mentale pour le faire avec solvabilité, et un groupe assez large de jeunes ou de vieux joueurs. très jeunes. Nous voulions franchir ce pas en regardant vers l’avenir », a déclaré le sélectionneur italien.

En ce sens, interrogé sur l’intérieur de Madrid Usman Garuba Scariolo, 19 ans, a souligné son adéquation tactique avec le reste des intérieurs pour son “agilité, sa vitesse et sa capacité à effectuer des changements défensifs avec solvabilité”, ainsi que sa progression dans les 3 points, et n’a pas fermé le porte à ce qui peut finir sur la liste définitive des douze joueurs.

“Si l’évolution comme nous l’espérons et croyons tous d’Usman va être vers la position de 4, ce sera décisif et décisif pour lui permettre de monter encore un autre niveau. L’inclusion d’Usman pendant quelques mois était une chose faite , et nous espérons que je pourrai me battre avec d’autres joueurs pour gagner une place dans le 12. La compétition est haute, c’est intéressant, car il y a plus de joueurs avec des options », a-t-il déclaré.

Scariolo devra choisir la masse salariale pour Tokyo 2020 dans la première semaine de juillet, bien qu’il ait expliqué que malgré cela, ils continueront à travailler avec un groupe plus large de joueurs à titre préventif contre les difficultés générées par la pandémie.

Le président de la Fédération espagnole de basket-ball, Jorge Garbajosa, a souligné “l’engagement de ces athlètes envers l’équipe nationale”, et a expliqué que tous les joueurs arriveront à Tokyo “avec le calendrier de vaccination complet” contre le covid-19, sur lequel a remercié ” l’effort du gouvernement et du Comité olympique espagnol” pour gérer la campagne de vaccination des athlètes.

« Le défi pour la Fédération est de trouver l’équilibre entre la protection de la santé des athlètes et de toute l’équipe et qu’ils aient la coexistence la plus agréable et la plus étroite possible. L’effort de ressources, de tests, de tests, sera énorme. La chose facile serait être enfermé dans l’équipe, et ce à quoi nous sommes confrontés, c’est conjuguer la coexistence agréable et la famille, avec ce que ce mot signifie, et qu’ils soient dans les conditions sanitaires les plus protégées”, a-t-il ajouté.

L’équipe espagnole disputera trois matches amicaux en Espagne et deux à l’extérieur, dont un pourrait être en France et un autre le 18 juillet contre les États-Unis, à Las Vegas, d’où elle se rendra au Japon. Les débuts olympiques de l’Espagne auront lieu le lundi 26 juillet contre l’hôte, le Japon.