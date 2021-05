L’utilisation de stéroïdes à un stade précoce peut-elle entraîner une baisse de l’oxygène? Ce que le chef de l’AIIMS a à dire

Au cours des cinq premiers jours de l’infection, les stéroïdes n’ont aucun rôle, a souligné Guleria.

Alors que de nombreuses personnes souffrent de l’infection Covid-19, l’un des impacts les plus notés est une baisse du niveau de saturation en oxygène. Au cours de la deuxième vague, les personnes ayant une baisse du niveau de saturation en oxygène ont augmenté et de plus en plus de personnes se tournent vers l’hospitalisation. Selon le chef de l’AIIMS, Randeep Guleria, de nombreuses personnes présentant des symptômes bénins se voient prescrire des stéroïdes, des tomodensitogrammes et d’autres tests. Il a noté que les hôpitaux accueillent maintenant des patients présentant des symptômes bénins qui ont consommé des stéroïdes et que, par conséquent, la réplication du virus a été déclenchée, entraînant une baisse des niveaux d’oxygène.

Un rapport de l’IE citant Guleria a déclaré que les gens doivent comprendre que lorsque les stéroïdes sont consommés à un stade précoce, cela peut stimuler davantage la réplication du virus. Il existe de nombreux cas où le virus de l’infection bénigne est devenu sévère et les patients signalent maintenant une pneumonie. Au cours des cinq premiers jours de l’infection, les stéroïdes n’ont aucun rôle, a souligné Guleria.

Discutant du traitement de la maladie modérée, le chef de l’AIIMS, qui est également membre du groupe de travail national sur Covid-19, a déclaré qu’il existe trois traitements spécifiques efficaces. Cela comprend l’oxygénothérapie. Deuxièmement, si la maladie est modérée avec une faible saturation en oxygène, les stéroïdes jouent un rôle. Le troisième traitement consiste à prescrire des anticoagulants car la pneumonie Covid-19 étant différente de la pneumonie virale peut favoriser la coagulation sanguine. Il est à noter qu’il pourrait y avoir des caillots sanguins dans les poumons qui entraîneraient une baisse de saturation sanguine. Guleria a insisté sur le fait que dans les maladies bénignes, les anticoagulants ne jouent aucun rôle.

En dehors de cela, le médecin a également déconseillé les tomodensitogrammes et les tests de biomarqueurs pour les personnes présentant des symptômes bénins. Il a ajouté que ces tests doivent être effectués lorsque les médecins conseillent sur une maladie modérée. Le recours inutile aux biomarqueurs peut conduire à la possibilité d’un traitement excessif. Cela signifie que les personnes qui s’isolent à la maison avec des symptômes bénins et ayant des niveaux d’oxygène normaux n’ont pas besoin de subir une tomodensitométrie après avoir obtenu un rapport positif à Covid. Les tomodensitogrammes sont à éviter car ils augmentent le risque d’exposition aux rayonnements.

En ce qui concerne les autres biomarqueurs tels que les tests sanguins pour la protéine C-réactive (CRP), la formule sanguine complète, le dimère D, le directeur de l’AIIMS a déclaré que ces tests n’étaient pas nécessaires dans les cas où la saturation en oxygène est sous contrôle. Étant donné que les biomarqueurs sont destinés aux réactifs de phase aiguë, ils augmenteront dans une certaine mesure en cas d’inflammation. Lorsque les gens voient une augmentation de la CRP, ils se précipitent pour des stéroïdes, ce qui provoque plus de panique et de dommages.

Pendant ce temps, le Centre a annoncé le report de l’examen NEET-PG aux quatre prochains mois. La décision a été prise de faire en sorte que davantage de médecins qualifiés puissent être mis à disposition pour les fonctions Covid. Le service médical a également autorisé le déploiement de médecins internes pour les tâches de Covid, y compris la télé-consultation. Cela se fera sous la supervision du corps professoral.

