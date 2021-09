L’utilisation des capacités va encore s’améliorer, selon India Cements MD Srinivasan

N Srinivasan, vice-président et directeur général, India Cements

La société India Cements, basée dans le sud, a déclaré mercredi que la consommation de ciment devrait augmenter dans le pays, le gouvernement augmentant les investissements dans les projets d’infrastructure. Il a également déclaré que son utilisation de la capacité devrait encore s’améliorer, en s’appuyant sur l’élan acquis au deuxième trimestre de l’exercice en cours.

S’exprimant lors de la 75e AGA de la société, N Srinivasan, vice-président et directeur général d’India Cements, a déclaré au premier trimestre de l’exercice 22, que la société a enregistré une performance impressionnante malgré la deuxième vague de Covid. Au cours du trimestre, il a fonctionné à 50 % contre 35 % au trimestre correspondant de l’année dernière, et il était prévu qu’il s’améliore encore.

Le nouveau gouvernement du Tamil Nadu a commencé à donner une impulsion au développement du logement et des infrastructures. Les gouvernements de l’Andhra Pradesh et du Telangana mettent également en œuvre des projets d’irrigation, de routes et d’infrastructures en plus de nouveaux projets de logement. « Tous ces développements laissent place à un optimisme prudent pour la demande de ciment dans les mois à venir. Au fur et à mesure que la demande augmentera, l’utilisation des capacités augmentera », a déclaré Srinivasan. Il a ajouté que la société avait remboursé une dette de 551 crores au cours de l’exercice 21 et qu’elle espérait rembourser un montant égal cette année en fonction de l’impact de Covid.

