L’utilisation du False Nine par Manchester City

L’utilisation par Manchester City du faux numéro neuf ressemble presque à une obsession de Pep Guardiola. Combiné avec un dévouement presque Arsène Wenger à recruter certains types de joueurs.

Avec une prédilection passionnée pour les dépassements et les dépassements. Mais cela fonctionne, car il semble désormais certain que City conservera son titre de Premier League en utilisant principalement cette fausse tactique du numéro neuf.

L’utilisation réussie du False Nine par Manchester City

Recrutement la clé

Guardiola a formé une équipe de joueurs de qualité tous bons avec le ballon et capables de passer et de se déplacer. Du très compétent Ederson dans le but, en passant par une ligne de fond élégante à un ensemble de redoutables milieux de terrain. Qui comprennent un ensemble de « dizaines » haut de gamme.

Ils correspondent tous à des critères qui adhèrent à la vision de l’Espagnol sur la façon dont le football doit être joué.

À certains égards, le point culminant du « football total » néerlandais des années 1970. Passez et passez, et si vous perdez le ballon, récupérez-le rapidement. Et puis répétez.

C’est une formule qui hypnotise les fans et bat la plupart des adversaires. Même si le sentiment est que City essaie parfois de marquer le but parfait.

Insolite, mais pas unique

L’utilisation du faux chiffre neuf est-elle une variation sur un thème ou quelque chose de révolutionnaire ? Don Revie était célèbre en tant qu’entraîneur d’une équipe très performante de Leeds United. Et moins pour une période notoire en tant qu’entraîneur de l’Angleterre. Mais dans les années 50, il était un élément clé du soi-disant « Plan de révision ».

C’était une tactique qui impliquait alors l’avant-centre de Manchester City (Revie) agissant comme un distributeur en profondeur plutôt que comme un leader traditionnel. Il était, en fait, calqué sur le système hongrois tel qu’adopté par Sandor Hidegkuti, qui dans deux matchs légendaires a contribué à l’équipe nationale hongroise à vaincre l’Angleterre. La formation désastreuse 4-6-0 choisie par Craig Levein lorsqu’il était entraîneur de l’Écosse est nettement moins connue.

La tactique n’est donc pas nouvelle mais elle est rare.

Où est l’attaquant central ?

D’une manière ou d’une autre, l’absence d’un attaquant reconnu confond de nombreuses sensibilités, en particulier lorsque la plupart des titres ont été remportés avec un buteur central. À l’Etihad, Manchester City doit généralement surmonter des défenses bondées, qui regardent l’équipe de Guardiola la passer devant eux.

C’est pourquoi, lorsque vous parlez aux habitants, ils aimeraient voir quelqu’un comme Erling Haaland dès le départ pour mettre fin aux nombreuses opportunités créées par ces superbes milieux de terrain. Même lorsque Gabriel Jesus joue, il n’est pas toujours positionné comme un attaquant central. L’implication est qu’il n’est pas considéré au même niveau que le défunt Sergio Aguero. Mais encore une fois Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Phil Foden, Kevin de Bruyne et co. peuvent tous marquer des buts. Comme en témoigne leur démolition 7-0 de Leeds United.

Considérez l’opposition

Quelle opposition ?

Comme il semble maintenant que Manchester City ait la mainmise sur la course au titre. Ils ont de fortes chances de conserver leur couronne, en particulier avec Liverpool et Chelsea qui ont trébuché ces dernières semaines. Et l’équipe d’Anfield sera particulièrement touchée par l’absence de joueurs clés à la Coupe d’Afrique des Nations. Alors que City, avec ses ressources considérables, ne perdra probablement que l’Algérien Riyad Mahrez.

Manchester City remportera la Premier League avec False Nine Tactic

Beaucoup déclareraient sans conteste que City obtenait Erling Haaland lors de la prochaine période de transfert.

Mais cela semble peu probable. Ainsi, City continuera souvent à jouer sans attaquant central reconnu.

Sur cette base, pour ceux d’entre nous qui regardent le football depuis des décennies, il semble que quelque chose manque. Cependant, ils sont toujours fortement favorisés pour remporter le titre. Bien qu’il semble peu probable que d’autres équipes puissent ou vont imiter ces tactiques. Donc, heureusement, il est bien trop tôt pour annoncer la disparition de l’attaquant traditionnel.

