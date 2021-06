L’utilisation moyenne des données mobiles dépasse désormais 10 Go par mois, selon un nouveau rapport. L’augmentation de l’utilisation des données est en partie due à la croissance des appareils 5G, le nombre d’utilisateurs 5G devant doubler cette année.

Mais deux autres facteurs expliquent ce chiffre étonnamment élevé, selon la société de réseau mobile Ericsson…

Premièrement, il existe des pays où les smartphones, plutôt que les tablettes ou les ordinateurs portables, sont le principal appareil mobile – et les données mobiles sont utilisées par plus de personnes que le haut débit fixe.

L’Inde est un exemple, où l’utilisation moyenne est de 14,6 Go/mois, tandis que l’utilisation la plus élevée se situe dans les pays du Golfe que sont l’Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et Oman. Là, l’utilisation moyenne est de 18,4 Go.

Le deuxième facteur a été la croissance des routeurs haut débit mobiles, en particulier lorsque l’on travaille à domicile. Cela fournit le Wi-Fi à la maison de la même manière que les routeurs haut débit conventionnels, mais en utilisant les données mobiles au lieu des connexions par câble ou fibre. Cela a vu l’utilisation moyenne des données mobiles atteindre 11 Go par mois aux États-Unis et en Europe occidentale.

La 5G a permis au haut débit mobile d’égaler les vitesses des forfaits câblés de milieu de gamme.

Verizon dit que vous devriez voir des vitesses de téléchargement typiques de 300 Mbps et des vitesses de téléchargement d’environ 50 Mbps. C’est comparable aux services haut débit de ligne fixe moyens, et mieux que ce que certains clients mobiles de l’opérateur obtiendront.

Les résultats ont été publiés dans le Ericsson Mobility Report de cette année.

Depuis plus de 18 mois maintenant, le monde est confronté à une crise d’une ampleur qui défie l’entendement. Alors que les pays du monde entier font face à différentes phases de la pandémie de COVID-19, il est clair que la technologie, et en particulier la connectivité, prend de plus en plus en charge de nombreux aspects de notre vie quotidienne.

La résilience et la diligence de notre industrie continuent d’être démontrées par les chiffres frappants de cette édition du rapport Ericsson sur la mobilité. La vitesse d’adoption de la 5G est bien plus élevée qu’elle ne l’était pour la 4G, sans parler de la 3G, et c’est un signe de plus d’une industrie qui continue inlassablement à stimuler l’innovation et à mettre de nouvelles technologies sur le marché.

À ce jour, plus de 160 fournisseurs de services de communication ont lancé des services 5G et plus de 300 modèles de smartphones 5G ont été annoncés ou lancés commercialement. Avant la fin de cette année, nous aurons dépassé le demi-milliard d’utilisateurs 5G dans le monde […]

L’utilisation mensuelle moyenne mondiale par smartphone dépasse désormais 10 Go et devrait atteindre 35 Go d’ici la fin de 2026. Les smartphones continuent d’être à l’épicentre de ce développement car ils génèrent la majeure partie du trafic de données mobiles – environ 95 pour cent – aujourd’hui, un part qui devrait augmenter tout au long de la période de prévision.