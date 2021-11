L’utilisation par la Chine d’avions de ravitaillement lors d’une récente sortie à Taïwan suscite des inquiétudes

La décision inhabituelle de la Chine de déployer un avion de ravitaillement aérien Y-20 lors de l’incursion de dimanche dans la zone tampon de défense aérienne de Taïwan peut être révélatrice de l’ambition du pays d’étendre sa portée et ses capacités militaires dans la région, selon un rapport.

Dimanche, Pékin a déployé 18 avions de combat et cinq bombardiers H-6 dotés de capacités nucléaires, a rapporté .. Le rapport indique que le Y-20 a probablement été utilisé pour ravitailler les combattants pendant la mission, ce qui pourrait aider le pays à étendre sa portée militaire lors d’éventuelles confrontations futures.

DOSSIER 2021 : Un gros avion de transport Y-20 de l’armée de l’air de l’APL de l’Armée populaire de libération de la Chine. (Photo de Xu Yi/Xinhua via .)

Tingting Liu, journaliste à TVBS, une chaîne de télévision taïwanaise, a tweeté qu’il semble que ce soit la première fois que la Chine déploie le Y-20 et les analystes disent que sa présence « change considérablement » le jeu car les combattants peuvent désormais rester plus longtemps dans les airs. «

L’avion chinois a volé dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan près de la partie sud de l’île et dans l’océan Pacifique avant de retourner en Chine, selon une carte des autorités taïwanaises.

La Chine prétend que Taïwan est gouverné démocratiquement comme son propre territoire, devant être placé sous son contrôle par la force si nécessaire. Il refuse de reconnaître le gouvernement de l’île et cherche de plus en plus à isoler le gouvernement indépendantiste du président Tsai Ing-wen.