l’utilisation précoce de Taproot dans les portefeuilles bitcoin met les fonds en danger

Le Bitcoin Operations Technology Group (Optech) a expliqué dans le bulletin hebdomadaire n ° 158 pourquoi les portefeuilles doivent attendre la fin de l’activation de Taproot avant de générer des adresses pour une telle mise à jour.

Dans les newsletters précédentes, Bitcoin Optech a motivé les développeurs de portefeuilles et de services à mettre en œuvre les améliorations liées à Taproot dès que possible, afin qu’ils soient prêts lorsqu’il sera mis en ligne. Cependant, le nouveau bulletin laisse un avertissement très clair de ne pas générer d’adresse au format P2TR avant le bloc 709.632, le bloc suivant celui marqué par activation. “Cela pourrait entraîner une perte d’argent pour vos services ou vos utilisateurs”, note Bitcoin Optech.

La raison de ne pas générer d’itinéraires à l’avance est que tout paiement vers une sortie au format P2TR peut être dépensé par n’importe qui avant le bloc 709.632. Les fonds seraient totalement non garantis. Mais à partir de ce bloc, des milliers de nœuds complets commenceront à appliquer les règles de BIP341 et BIP342 (et, par association, BIP340).

Bitcoin Optech.