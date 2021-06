L’utilisation quotidienne du mobile affecte votre poids plus que vous ne le pensez | Vie

Une étude connexe en Corée révèle une association possible entre une utilisation excessive du mobile et la génération de mauvaises habitudes alimentaires. Plus précisément, l’étude a été menée avec la participation de 53 000 adolescents.

Une utilisation quotidienne modérée de votre mobile peut être influençant négativement à la fois votre alimentation et votre poids. Telles sont les conclusions d’une nouvelle étude qui visait à découvrir s’il existe une relation entre l’utilisation des smartphones et des habitudes alimentaires malsaines chez les adolescents.

L’étude, menée par Hannah Oh, professeure adjointe à l’Université de Corée, a analysé le comportement des plus de 53 000 adolescents coréens.

Les adolescents qui utilisent leur téléphone portable plus de 2 heures par jour sont plus susceptibles de consommer de la restauration rapide plutôt que des fruits ou des légumes. Ceux qui utilisent leur smartphone plus de 3 heures par jour ils ont tendance à être en surpoids ou obèses.

La mise en place d’une salle de sport n’est pas compliquée, bien qu’il y ait certains aspects que vous devez prendre en compte. Dans ce guide d’achat, vous trouverez les meilleurs matériaux et accessoires.

Enfin, les ados qui passent 5 heures ou plus par jour accros à leurs écrans sont plus susceptibles de l’utiliser. boissons gazeuses, restauration rapide, croustilles et similaires ou nouilles instantanées; Ce sont toutes des habitudes nocives qui modifient le poids et peuvent nuire à la santé.

Maintenant, quelles sont les causes spécifiques de ces effets nocifs ? Que se passe-t-il avec l’utilisation du mobile qui incite à manger de cette manière ?

Oh explique que la façon dont vous utilisez votre smartphone peut être la clé. Il estime que les activités sédentaires et « sans grande demande mentale » comme discuter, jouer, écouter de la musique, regarder des vidéos ou interagir sur les réseaux sociaux, peuvent indirectement provoquer l’obésité et de mauvaises habitudes car a) la personne en question commence à manger inconsciemment en le mobile (et la restauration rapide est plus accessible dans ces situations) et b) la personne perd du temps libre qui aurait pu être investi dans des activités physiques.

En outre, surexposition des publicités sur la restauration rapide dans les applications ou les espaces numériques tandis que la navigation sur mobile peut provoquer ces mauvaises habitudes.

L’inverse est également valable : des plus de 53 000 participants à l’étude, Ceux qui utilisent leur téléphone portable pour rechercher des informations et les comparer sont plus susceptibles d’adopter de saines habitudes alimentaires.

“Les adolescents d’aujourd’hui sont des natifs du numérique”, conclut Oh pour NewsWise. “Ils ont grandi en utilisant des appareils comme les smartphones, ils sont donc plus susceptibles d’être influencés par eux. Des efforts doivent être faits pour maximiser les effets positifs et réduire les effets négatifs de l’utilisation des téléphones portables. »

Oh et le reste des chercheurs avertissent que les conclusions de l’étude n’ont pas encore été prises pour argent comptant. Ils pensent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les théories et résoudre d’autres doutes tels que Si cette relation toxique avec les mobiles s’applique aussi aux adultes, et, si oui, s’il a le même impact.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Daniel Cáceres.