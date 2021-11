L’utilité croissante des NFT

Onessus Blockchain Systems est un éditeur de jeux blockchain et NFT basé aux États-Unis. Sa plate-forme WhenStaking a prouvé la popularité croissante de l’idée de NFT générant du rendement. Moins d’un mois après son lancement, la plate-forme organisée hébergeait déjà plus de 9 000 NFT jalonnés, possédait environ 12% du jeton utilitaire natif de l’entreprise, VOID, verrouillé la sauvegarde des NFT et comptait environ un sur dix de tous les NFT en jeu. de son jeu basé sur la blockchain de style Battle Royale, HodlGod, jalonné. C’est près de 2 millions de dollars de valeur bloqués dans le protocole dans le premier mois de son lancement. Ce chiffre est depuis passé à 3 millions de dollars.

Share