L’UTS sur l’application mobile est désormais disponible en hindi ! Consultez les avantages de ce système de billetterie sans réserve

UTS sur application mobile : L’application UTS sur mobile d’Indian Railways est désormais également disponible en hindi ! En tant qu’initiative de Digital India et dans le but de promouvoir les trois C – Billetterie sans contact (pas besoin de se rendre physiquement au point de vente), Transactions sans numéraire (mode de paiement numérique), ainsi que Confort et expérience client, les chemins de fer indiens L’application du système de billetterie sans réserve est désormais disponible en langue hindi, à l’exception de la langue anglaise. Le passager/utilisateur peut choisir la langue de son choix. Les personnes utilisant l’application UTS on Mobile peuvent choisir entre le mode billet sans papier ou papier et peuvent réserver tout type de billets à partir de la réservation de billets de voyage, de réservation d’abonnements de saison ou de renouvellement et de réservation de billets de plate-forme.

L’application UTS Mobile Ticket est entièrement développée en interne par le Center for Railway Information Systems (CRIS). Il est disponible sur les plateformes Android et iOS et peut être téléchargé/installé gratuitement dans les magasins respectifs. L’application UTS on Mobile a été largement appréciée pour sa convivialité ainsi que pour l’expérience client. L’application mobile bénéficie d’une note de quatre étoiles sur Google Play Store. Actuellement, il y a 1,47 crore d’utilisateurs enregistrés de l’application UTS Mobile. Voici les avantages de la billetterie mobile pour les clients :

Il n’est pas nécessaire d’attendre dans la file d’attente des billetsIl est sans papier et respectueux de l’environnementUne fois le billet réservé via l’application, il peut être montré au TTE même en mode hors ligne sans aucune connexion Internet/donnéesLes passagers pressés de voyager peuvent simplement rejoindre la voie ferrée gare, scannez le code QR affiché à différents endroits de la gare et réservez le billet. À l’heure actuelle, cette installation est disponible dans 1600 gares. Le passager peut utiliser tous les types de modes de paiement numériques, à savoir carte de débit, carte de crédit, Rail – Wallet, UPI, Net Banking et E Wallets. prime

