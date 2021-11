L’UTSA maintient une saison parfaite en vie avec le pass d’embrayage Frank Harris TD

La saison de rêve de l’UTSA est toujours vivante.

Le quart-arrière des Roadrunners Frank Harris a trouvé l’ailier rapproché Oscar Cardenas pour le score de feu vert avec trois secondes à jouer pour donner à l’UTSA une victoire 34-31 sur l’UAB samedi.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’ailier rapproché de l’UTSA Oscar Cardenas (84) attrape une passe sur le secondeur de l’UAB Noah Wilder (50) dans les dernières sections pour la victoire, samedi 20 novembre 2021, à San Antonio. (Photo AP/Eric Gay)

UTSA, qui est entré dans le match contre les Blazers classé n ° 15 dans le sondage AP et n ° 22 dans le classement des éliminatoires du football universitaire, a affronté UAB.

Le porteur de ballon des Blazers DeWayne McBride a marqué sur une course de 16 verges avec 5:19 à jouer dans le match. Les Roadrunners ont retourné le ballon sur les downs lors de leur prochaine possession, mais ont forcé UAB à botter. Avec 1:06 à jouer, Harris a commencé son trajet vers la zone des buts.

Il a mis en place un touché de 77 verges en sept parties qui comprenait une passe de 28 verges à Cardenas et une passe de 33 verges à De’Corian Clark et s’est terminé par la passe de touché à Cardenas.

ROGERS DE L’ÉTAT DU MISSISSIPPI BAT LES RECORDS DE DAK PRESCOTT DANS UNE VICTOIRE CONTRE LE TENNESSEE

Les joueurs de l’UTSA célèbrent leur victoire contre l’UAB le samedi 20 novembre 2021 à San Antonio. (Photo AP/Eric Gay)

Harris a terminé 25-en-36 pour 323 verges et trois touchés. Clark a réussi six attrapés pour 104 verges. Zakhari Franklin a réussi six attrapés pour 97 verges et deux touchés.

McBride de l’UAB avait 144 verges au sol en 24 courses. UAB QB Dylan Hopkins était 15-en-22 pour 254 verges par la passe, deux touchés et une interception.

La victoire place l’UTSA à 11-0 et l’a aidé à remporter la division Ouest de la Conférence USA. L’équipe est maintenant assurée d’une place dans le match de championnat de la Conférence des États-Unis. L’UTSA affrontera le nord du Texas la semaine prochaine pour terminer la saison régulière.

Les joueurs de l’UTSA célèbrent avec leur trophée de conférence après leur victoire contre l’UAB le samedi 20 novembre 2021 à San Antonio. (Photo AP/Eric Gay)

La victoire ne devrait pas faire grimper les Roadrunners beaucoup plus haut dans le classement des éliminatoires du football universitaire lorsque ces classements seront publiés la semaine prochaine. L’UTSA est passée de la 23e à la 22e place après avoir battu Southern Miss la semaine dernière.

UAB, Western Kentucky et UTEP étaient les seules équipes que les Roadrunners ont battues qui ont encore des records de victoire. De plus, pas assez d’équipes devant eux ont perdu samedi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une victoire contre le Mean Green et un championnat C-USA placeraient l’UTSA à 13-0 avant un éventuel match de bowl majeur.