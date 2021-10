Lutsenko remporte la Coupe Agostoni au sprint avec Valverde hors du podium

11/10/2021 à 17h21 CEST

Le Kazakh Aleksej Lutsenko (Astana) s’est imposé ce lundi, par devant l’Italien Matteo Trentin (EAU) dans la Coupe Agostoni, avec un parcours de 180 kilomètres et un départ et une arrivée dans la municipalité de Lissone (nord), dans un test dans lequel l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), malgré de nombreux kilomètres parmi les leaders, a été surpris par l’attaque de ses rivaux et a été écarté du podium.

Lutsenko a triomphé avec un temps de quatre heures, 19 minutes et 43 secondes, remportant avec autorité le sprint contre Trentin, avec Alessandro Covi (EAU) complétant le podium.

Le triptyque de la région nord de la Lombardie, qui s’est ouvert avec les Tres Valles Varesinos et la Coupe Bernocchi, s’est conclu avec la 74e édition de la Coupe Agostoni, dans un preuve qui a mis fin à la saison de l’équipe Movistar.

Le groupe espagnol a travaillé pour Valverde et a pris le commandement du peloton à 40 kilomètres de l’arrivée pour préparer la montée au Colle Brianza, où le coureur vétéran de Las Lumbreras de Monteagudo a attaqué en formant un groupe de six coureurs en tête.

Aleksey Lutsenko, Matteo Trentin, Alessandro Covi, le Français Rémy Rochas, le Belge Ben Hermans et le Britannique Ben Tulett ont pris une vingtaine de secondes d’avance sur le groupe, mais ils ont manqué d’esprit de collaboration, ce qui a permis aux poursuivants de réduire ce marge pour ouvrir une dernière dizaine de kilomètres au feu rouge.

Loutsenko et Trentin ont compris le danger avant les autres et ont été les premiers à forcer le pas, laissant derrière lui Valverde, qui à ce moment-là a perdu ses options pour se battre jusqu’au bout pour la victoire.

Le couple composé de le Kazakh et l’Italien ont rapidement gagné une cinquantaine de mètres et sprinté dans les 500 derniers mètres.

Lutsenko, plus puissant sur les pédales et très compétitif dans ce type de finales, n’a pas laissé le choix à Trentin et a franchi la ligne d’arrivée à temps pour lâcher son vélo.