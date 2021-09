L’Uttar Pradesh cherche à promouvoir la production de vin, crée une dizaine d’unités

L’Uttar Pradesh organisera une réunion d’investisseurs en novembre qui invitera les plus grands vignobles du pays en plus des meilleurs investisseurs et des États comme le Maharashtra et Goa qui peuvent investir dans l’État.

Pour promouvoir les vins de fruits de manière importante, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a pris des dispositions pour la promotion des unités de production de vin dans la politique d’accise 2021-22 de l’État, ont déclaré de hauts responsables. Bien que l’UP ait une politique viticole, l’État ne dispose pas d’une seule unité viticole.

Le secrétaire en chef supplémentaire, Sanjay R. Bhoosreddy, a déclaré à FE qu’au moins une douzaine d’unités de vinification devraient bientôt voir le jour dans les principales régions productrices de fruits de l’État. La All-India Wine Producers Association (AIWPA) dirigée par Jagdish Holkar a rencontré le secrétaire en chef supplémentaire la semaine dernière au sujet des problèmes fiscaux rencontrés par les établissements vinicoles à travers le pays et a proposé d’aider l’État à mettre en place des unités viticoles.

« Plusieurs fruits subtropicaux comme la mangue, le jamun, le jacquier, la goyave, le raisin, le litchi, l’amla et la papaye sont cultivés en UP et les énormes quantités produites ne sont même pas pleinement utilisées. Une grande partie des produits est gaspillée en raison du manque d’installations de stockage appropriées pour les fruits », a déclaré Bhoosreddy après une réunion tenue avec plusieurs représentants de l’industrie pour les informer des incitations offertes par l’État pour créer des unités de vin.

« Si des établissements vinicoles sont installés ici, l’industrie bénéficiera d’un coup de pouce grâce à des incitations, les agriculteurs obtiendront le bon prix pour leurs produits et l’État gagnera des revenus grâce à la vente de vin. Plus important encore, la plupart des fruits seront également utilisés », a-t-il déclaré.

Conformément à la nouvelle politique d’accise, le vin fabriqué à partir de fruits produits dans l’État est exempt de frais de contrepartie et de frais de contrepartie supplémentaires pour les cinq prochaines années. Cela devrait encourager des unités à monter dans l’État, a-t-il ajouté. La promotion des établissements vinicoles fait partie des efforts du gouvernement pour augmenter le revenu agricole.

Le commissaire aux accises, Senthil Pandiyan C, a déclaré que des efforts étaient déployés pour identifier les districts où la culture fruitière est élevée et que les produits ne sont pas pleinement utilisés afin que des établissements vinicoles puissent être établis dans ces zones.

Anil Sawhney, propriétaire de la Godson Organic Farm à Bareilly, a proposé de mettre en place la première cave pilote de l’État. L’idée est de mettre en place un modèle de démonstration qui peut être vu par d’autres agriculteurs et reproduit dans leurs villages pour promouvoir l’agrotourisme.

Bhoosreddy a déclaré que l’État organiserait une réunion des investisseurs en novembre qui inviterait les plus grands vignobles du pays en plus des meilleurs investisseurs, et des États comme le Maharashtra et Goa qui peuvent investir dans l’État.

L’AIWPA fera une présentation lors de la rencontre pour informer les investisseurs sur la procédure de création d’un domaine viticole.