L’Uttar Pradesh deviendra la plus grande économie d’Inde après que le BJP a remporté les sondages de l’Assemblée 2022: Sudhanshu Trivedi

Le porte-parole du BJP a affirmé que dans l’Uttar Pradesh, les partis d’opposition se battaient contre les élections « pour sauver leur identité en déclin » et non pour former un gouvernement. (Photo d’archive)

Le porte-parole national du BJP, Sudhanshu Trivedi, a affirmé mardi que l’Uttar Pradesh deviendrait la « plus grande économie du pays » après que Yogi Adityanath devienne ministre en chef pour la deuxième fois consécutive après les élections législatives de l’année prochaine.

Sous le règne du BJP, un sentiment de fierté et de respect de soi peut être observé dans l’Uttar Pradesh, témoin d’une nouvelle forme et d’un nouveau cadre de développement, a-t-il déclaré. En marge d’un événement organisé par l’aile jeunesse du BJP – la Bhartiya Janta Yuva Morcha (BJYM) – Trivedi a souligné que la jeunesse de l’État « votera pour le développement et le nationalisme et rejettera le népotisme, le régionalisme, les castes et le communautarisme ».

« L’Uttar Pradesh deviendra la plus grande économie du pays après que le ministre en chef Yogi Adityanath aura remporté les prochaines élections législatives », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du BJP a affirmé que dans l’Uttar Pradesh, les partis d’opposition se battaient contre les élections « pour sauver leur identité en déclin » et non pour former un gouvernement. Il a dénoncé la secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, sur la question de la réservation des femmes. « Priyanka Gandhi parle de la réservation des femmes aux élections de l’Uttar Pradesh, mais ne parle pas de sa mise en œuvre au Pendjab et au Rajasthan », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la protestation des agriculteurs, Trivedi a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi avait déjà formé un comité pour examiner la question du prix de soutien minimum. Le panel se penchera également sur la diversification des cultures et l’agriculture biologique dans l’intérêt des agriculteurs, a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé, le chef du BJP a souligné: « Les trois lois agricoles ne se sont pas retirées en raison des prochaines élections d’État ».

Le lutteur Babita Phogat, qui a accompagné Trivedi à l’événement BJYM, a déclaré : « Pendant le gouvernement d’Akhilesh Yadav, l’Uttar Pradesh a vu « gundaraj ». C’est sous la direction du ministre en chef Yogi Adityanath et du Premier ministre Narendra Modi que l’État voit « Ramrajya ».

