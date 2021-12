L’Uttar Pradesh en tête de l’indice de santé de Niti Aayog en termes de changement progressif

Le rapport a été préparé en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) avec l’assistance technique de la Banque mondiale.

Le plus grand État indien, l’Uttar Pradesh, est devenu le plus performant en termes de performances de santé supplémentaires parmi les grands États, tandis que le Mizoram a bien performé dans la catégorie des petits États, selon le quatrième indice de santé lancé par Niti Aayog. Le quatrième tour de l’Indice Santé a pris en compte la période 2019-20 (comme année de référence). « L’Uttar Pradesh s’est classé au premier rang en termes de performances incrémentielles en enregistrant le changement incrémentiel le plus élevé de l’année de base (2018-19) à l’année de référence (2019-20) », indique le rapport du groupe de réflexion gouvernemental. Il a également indiqué que de l’année de base (2018-19) à l’année de référence (2019-20), l’Uttar Pradesh a conduit à l’amélioration des performances dans 33 des 43 indicateurs/sous-indicateurs.

« D’un autre côté, le Kerala a montré une amélioration dans seulement 19 indicateurs, et avait en plus trois indicateurs dans la catégorie des entièrement atteints », indique le rapport. Bien qu’en termes de performance globale, le Kerala ait été le leader, il avait près de la moitié des indicateurs/sous-indicateurs où sa performance s’est détériorée ou est restée stagnante, a ajouté le rapport. Selon le rapport, la performance incrémentielle annuelle maximale montrée par l’Uttar Pradesh, l’Assam et le Telangana parmi les grands États, le Mizoram et le Meghalaya dans le segment des petits États, tandis que Delhi et J&K parmi les UT. Selon le rapport, l’indice de santé est un score composite pondéré intégrant 24 indicateurs, couvrant les aspects clés de la performance sanitaire.

L’indice de santé comprend des indicateurs sélectionnés dans trois domaines — les résultats en matière de santé, la gouvernance et l’information, et les principaux intrants et processus. Le rapport a été préparé en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) avec l’assistance technique de la Banque mondiale. Selon un communiqué officiel, l’importance de cet outil annuel a été à nouveau soulignée par la décision du MoHFW de lier l’indice à des incitations dans le cadre de la Mission nationale de la santé. Cela a contribué à déplacer l’attention des dépenses budgétaires et des intrants vers les extrants et les résultats, a-t-il ajouté.

