L’Uttar Pradesh est favorable à une réduction de la TPS sur les médicaments Covid-19, déclare le ministre

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh, dirigé par le parti Bharatiya Janata, est favorable à une réduction des taux de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les médicaments et les produits essentiels de Covid-19 pour soulager les patients, a déclaré mercredi le ministre des Finances de l’État, Suresh Kumar Khanna.

Khanna est l’un des membres du groupe de ministres (GOM) dirigé par le ministre en chef du Meghalaya Conrad Sangma sur l’allégement de la TPS sur les médicaments/matériaux Covid. Le GoM aurait recommandé une réduction temporaire du taux de la TPS à 5% pour la plupart des médicaments et du matériel Covid, à l’exception des vaccins. Les recommandations du GoM seront examinées lors de la prochaine réunion du Conseil de la TPS.

De nombreux États gouvernés par les oppositions demandent un taux zéro ou une TPS à 0,1% sur les produits essentiels liés à Covid.

“Le gouvernement UP est en faveur d’une réduction des taux d’imposition … nous voulons aider les patients”, a déclaré Khanna, ajoutant que l’État respecterait la décision du Conseil de la TPS à cet égard.

Avec la deuxième vague de Covid-19 affectant les gens et leurs moyens de subsistance, l’État du nord a transféré mercredi 1 000 chacun à 23 lakh ouvriers ou 230 crore au total, a déclaré Khanna. Le gouvernement de l’État avait également transféré 1 000 chacun à 30 travailleurs lakh lors de la première vague de pandémie de Covid-19 au cours de l’exercice 21.

« Nous essayons de donner du pouvoir d’achat aux gens. Nous n’avons fermé aucune industrie même pendant la deuxième vague de Covid », a déclaré le ministre.

Il a admis que la deuxième vague de Covid aura un certain impact sur les recettes fiscales de l’État au cours de l’exercice 22. Contrairement à de nombreux autres États, a déclaré le ministre, l’État n’a pas augmenté les taux de TVA sur l’essence et le diesel pour lever des ressources supplémentaires pour lutter contre Covid. La pandémie de Covid a durement touché les revenus des États au cours de l’exercice 21, les recettes ne représentant que 66% du crore de Rs 4,2 lakh ciblé, selon les données du CAG. L’écart dans les ressources a forcé l’État à réduire les dépenses d’investissement de 37% par rapport à l’objectif budgétaire de 81 000 crore au cours de l’exercice 21.

Après que les États aient été autorisés à vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans à partir du 1er mai, le gouvernement de l’État avait acheté 50 vaccins lakh d’une valeur de 150 crore à un prix de 300/dose. Parmi ceux-ci, environ 36 doses de lakh de vaccins ont déjà été administrées. Lundi, le gouvernement de l’Union a décidé de prendre en charge toutes les dépenses de vaccination des personnes âgées de 18 ans et plus, soulageant ainsi les États sur le plan des dépenses.

