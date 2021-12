L’Uttar Pradesh imposera un couvre-feu nocturne contre les coronavirus à partir du 25 décembre

Le couvre-feu nocturne contre les coronavirus sera applicable de 23 heures à 5 heures du matin, a déclaré ici un haut responsable. Présidant une réunion de haut niveau, le ministre en chef a également demandé aux autorités de limiter à 200 le nombre de personnes assistant à des événements comme les mariages.

Vendredi, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a ordonné de prendre des mesures strictes, notamment un couvre-feu nocturne dans tout l’État à partir du 25 décembre, en vue d’une augmentation des cas de Covid dans plusieurs États.

Le couvre-feu nocturne contre les coronavirus sera applicable de 23 heures à 5 heures du matin, a déclaré ici un haut responsable. Présidant une réunion de haut niveau, le ministre en chef a également demandé aux autorités de limiter à 200 le nombre de personnes assistant à des événements comme les mariages. Ces événements doivent respecter les directives COVID-19, et les organisateurs seront tenus d’en informer les autorités locales, a déclaré le responsable.

Adityanath a également demandé aux responsables de s’assurer que tous les commerçants suivent la politique « pas de masque, pas de marchandises » dans leurs établissements, a-t-il déclaré. Les masques devraient être rendus obligatoires pour tout le monde dans les rues ou sur les marchés. La police devrait effectuer des patrouilles continues pour s’assurer que les directives sont respectées, a déclaré le responsable.

Adityanath a demandé aux responsables de veiller à ce que les personnes arrivant dans l’Uttar Pradesh en provenance d’autres États ou de l’étranger soient recherchées et testées pour le coronavirus, et une vigilance accrue est maintenue dans les bus, les gares et les aéroports, a-t-il déclaré.

Il a demandé qu’une surveillance étroite soit exercée sur la santé des personnes venant de l’extérieur de l’État après les avoir testées et, si nécessaire, qu’elles soient admises dans des hôpitaux ou mises en quarantaine, a déclaré le haut responsable.

Les comités de surveillance ont fait un travail louable dans la gestion des coronavirus dans le passé, et des directives ont été émises pour les réactiver dans les villages et les quartiers urbains, a-t-il déclaré.

Le ministre en chef a déclaré qu’en vue de la possibilité d’une troisième vague de COVID-19, l’État a fait des préparatifs systématiques dans le passé qui devaient être réexaminés. Les installations disponibles dans toutes les institutions médicales gouvernementales et privées de l’État devraient être examinées de près, et le service d’assistance Covid et la garderie dans les unités industrielles devraient être activés, a-t-il déclaré.

La situation dans l’État est actuellement sous contrôle. Quarante-neuf nouveaux cas d’infection ont été confirmés lors de l’enquête sur plus de 1,91 lakh d’échantillons testés au cours des dernières 24 heures. Au cours de la même période, 12 personnes se sont rétablies de l’infection et le nombre total de cas actifs dans l’État s’élève désormais à 266. Il n’y a aucun patient Covid dans 37 districts, a déclaré le responsable.

