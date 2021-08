L’Uttar Pradesh modifie la législation du travail clé et abolit l’emprisonnement

Le gouvernement entend faciliter l’investissement et l’implantation d’unités industrielles dans l’UP pour de plus en plus d’entrepreneurs.

Dans un geste qui apportera un énorme soulagement aux industriels et contribuera également à attirer davantage d’investisseurs pour créer des unités industrielles dans l’État, le cabinet de l’Uttar Pradesh a approuvé l’amendement à la loi de 1978 sur la paix industrielle de l’Uttar Pradesh (paiement en temps voulu des salaires), qui élimine techniquement la possibilité d’une peine d’emprisonnement dans le cas où un employeur ne paie pas les salaires en temps voulu.

L’amendement a été approuvé lors d’une réunion du cabinet présidée par le ministre en chef Yogi Adityanath. Selon Suresh Chandra, secrétaire en chef supplémentaire du travail et de l’emploi, en vertu de l’article 5 (2) de la loi de 1978 sur la paix industrielle de l’Uttar Pradesh (paiement en temps voulu des salaires), si un employeur doit au moins 1 lakh de roupies à un travailleur et n’a pas payé, il y avait une provision pour un emprisonnement de trois mois à trois ans, assorti d’une amende de Rs 50 000.

« Le cabinet a autorisé l’amendement dans lequel l’employeur ne sera plus emprisonné mais ne sera désormais condamné qu’à une amende de Rs 50 000 à Rs 100 000. Il y a eu une demande de longue date de l’industrie pour abolir l’emprisonnement et cela est également conforme à la directive du gouvernement indien de dépénaliser l’investissement », a déclaré Chandra, ajoutant que pour attirer les investissements, l’accent est mis sur la réduction du fardeau de la conformité réglementaire. .

« On pense qu’une action criminelle sur des questions insignifiantes découragera l’investissement. Le gouvernement entend faciliter l’investissement et l’implantation d’unités industrielles dans l’UP pour de plus en plus d’entrepreneurs. Cela créera plus d’opportunités d’emploi. Cet amendement apportera un grand soulagement aux entrepreneurs », a-t-il déclaré.