L’Uttarakhand HC lève l’interdiction de Char Dham Yatra et ordonne aux fidèles de suivre les protocoles de Covid-19 ; Vérifier les détails

La Haute Cour d’Uttarakhand a levé jeudi l’interdiction de Char Dham Yatra, permettant au pèlerinage de se dérouler conformément aux protocoles stricts de Covid-19.

La Haute Cour a également ordonné aux fidèles de fournir un rapport Covid-19 négatif et un double certificat de vaccination. Il a également plafonné le nombre de fidèles. Seuls 800 fidèles seraient autorisés à Kedarnath, 1 200 à Badrinath, 600 à Gangotri et 400 à Yamunotri par jour, a rapporté Asian News International.

Le verdict intervient après que le gouvernement de l’État a retiré sa demande d’autorisation spéciale de la Cour suprême. La Haute Cour avait auparavant refusé d’intervenir dans l’affaire car l’affaire était pendante devant le tribunal suprême.

La semaine dernière, l’avocat général de l’État a demandé oralement au banc du juge en chef de permettre au Char Dham Yatra d’aller de l’avant.

Le Char Dham Yatra est lié aux moyens de subsistance de milliers de personnes dans l’état des collines. Parmi les parties prenantes figurent des fiducies du temple, des restaurants et des hôtels, des guides touristiques, des agents de voyages et des entreprises d’hélicoptères, des propriétaires de véhicules touristiques et d’autres entreprises centrées sur le tourisme. La yatra fournit des emplois à plus de 10 000 personnes, formant un micro-écosystème économique qui profite aux sanctuaires et aux zones environnantes.

Plus tôt cette année, la Haute Cour avait interdit le Char Dham Yatra en invoquant la menace de Covid-19. Le gouvernement de l’Uttarakhand a déplacé la Cour suprême contre l’ordonnance de la Haute Cour. Le cabinet de l’État avait décidé de commencer la yatra à partir du 1er juillet, mais la Haute Cour a suspendu cette décision le 28 juin.

En 2019, avant l’épidémie de Covid-19, plus de 38 pèlerins lakh ont participé au Char Dham Yatra et ont visité les sanctuaires. Le nombre est tombé à 4,2 lakh en 2020.

La décision d’interdire le Char Dham Yatra a également reçu le soutien de plusieurs milieux à la suite de l’augmentation des cas de Covid-19 après que le gouvernement de l’Uttarakhand a autorisé le Kumbh Mela à Haridwar à aller de l’avant plus tôt cette année.

