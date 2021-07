L’Uttarakhand modifie les règles pour permettre aux partis politiques de construire des bureaux sur des terrains résidentiels

Subodh Uniyal, le ministre de l’Agriculture a déclaré que tous les partis nationaux ont été inclus dans cette catégorie et s’ils souhaitent construire leurs bureaux, cela leur sera accordé.

Le gouvernement de l’Uttarakhand dirigé par CM Pushkar Singh Dhami a approuvé une proposition qui permet aux autorités de développement d’autoriser la construction de bureaux de partis politiques nationaux sur des terrains destinés à un usage résidentiel. Cette décision a effectivement ouvert la voie au nouveau siège de l’État du BJP. Jusqu’à présent, seuls les bureaux des organismes locaux, de l’État et du gouvernement central et des entreprises publiques étaient autorisés sur les terrains résidentiels conformément au plan zonal du plan directeur de Dehradun-2025.

Réagissant au développement et à la question de savoir si les assouplissements ont été faits pour le BJP, Subodh Uniyal, le ministre de l’Agriculture a déclaré que tous les partis nationaux ont été inclus dans cette catégorie et s’ils souhaitent construire leurs bureaux, ils recevront l’autorisation .

L’Uttarakhand BJP prévoit de construire un nouveau siège sur un terrain de 12 320 m² dans la région de Ladpur sur Ring Road à Dehradun. Selon le plan, il comprendra 55 salles et quatre halls, une bibliothèque numérique et un coin salon pour 500 personnes. Bien que le Bhumi Pujan ait été terminé, la construction n’a pas encore commencé en raison du problème d’utilisation des terres. Le président du BJP, JP Nadda, avait virtuellement assisté au bhumi pujan.

La question de l’utilisation des terres est apparue après que le vice-président de la Mussoorie Dehradun Development Authority (MDDA) a soumis un rapport le 22 janvier 2021 indiquant qu’une partie des terres affectées au bureau du BJP était dans la catégorie à usage résidentiel. Le vice-président a recommandé un assouplissement des règles pour permettre la construction.

La question a été discutée au Cabinet et par la suite, une proposition a été avancée pour permettre aux autorités chargées du développement d’autoriser la construction de bureaux de partis politiques.

Selon un rapport de The Indian Express, le BJP espère obtenir l’approbation du plan de construction et commencer la construction. Le bureau actuel du BJP est plus petit et situé sur la route encombrée de Balbir.

