L’Uttarakhand prépare le SOP alors que UP décide d’aller de l’avant avec Kanwar Yatra en pleine pandémie

in

DIG (Law and Order) Nilesh Anand Bharne a déclaré que le gouvernement de l’État veillera également à ce que les kanwariyas n’arrivent pas par train. (Photo : Kanwar Yatra 2019)

Le gouvernement de l’Uttarakhand se prépare à gérer « avec respect » les kanwariyas qui pourraient entrer dans l’État alors que l’Uttar Pradesh a décidé d’aller de l’avant avec le Kanwar Yatra. Le gouvernement de l’État prépare une procédure opérationnelle standard (SOP) pour gérer les pèlerins de l’Uttar Pradesh qui pénètrent dans les frontières de l’État. Notamment, l’Uttarakhand a suspendu le kanwar yatra cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Le DGP d’État Ashok Kumar a tenu une réunion avec des policiers hier. Il a déclaré que du personnel de police sera déployé aux frontières de l’Uttarakhand et que des équipes d’application de la loi Kanwar seront constituées dans chaque district. La yatra débutera à partir du 25 juillet. Les équipes de police patrouilleront les routes traditionnellement empruntées par les pèlerins.

Kumar a déclaré que si un kanwariya était repéré dans l’État, il serait respectueusement renvoyé aux frontières de l’État et si quelqu’un était trouvé près d’un lieu saint, il serait emmené au temple le plus proche pour offrir des prières, puis déposé à la frontière.

DIG (Law and Order) Nilesh Anand Bharne a déclaré que le gouvernement de l’État veillera également à ce que les kanwariyas n’arrivent pas par train. Pour cela, les trains seront arrêtés avant Haridwar pour contrôle. Si des pèlerins sont trouvés, ils seront débarqués et emmenés à la frontière nationale la plus proche.

Tous les districts de l’Uttarakhand établiront également leurs SOP distinctes pour l’application de l’interdiction du kanwar yatra. Le gouvernement de l’État envisage également une période de quarantaine de 14 jours pour tout kanwariya entrant à Haridwar.

En 2019, l’Uttarakhand avait connu une fréquentation d’environ 3,5 crore kanwariyas.

L’interdiction par l’État du kanwar yatra intervient après qu’il a été largement critiqué pour avoir autorisé le Kumbh Mela, ce qui a entraîné une poussée de cas de COVID-19. “Nous avons décidé d’annuler le yatra, en accordant la priorité absolue à la vie humaine”, a déclaré mardi Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami aux médias tout en annonçant la décision du gouvernement de l’État d’annuler le Kanwar Yatra cette année.

La décision du gouvernement de l’Uttar Pradesh d’aller de l’avant avec le Kanwar Yatra cette année malgré l’annulation de l’Uttarakhand a également attiré l’attention de la Cour suprême. Prenant suo motu connaissance d’un rapport de l’Indian Express, la plus haute cour a adressé des avis aux gouvernements central et étatique leur demandant de déposer des affidavits en réponse au reportage d’ici le 16 juillet. L’affaire devrait être entendue dans peu de temps à partir du à présent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.