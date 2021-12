Lutte contre COVID-19 : Considérez les restrictions locales avant la prochaine saison des fêtes, déclare le Center aux États

Compte tenu de la transmissibilité plus élevée de l’Omicron, il a été suggéré que les États/UT pourraient prendre des mesures de confinement et imposer des restrictions avant même que ces seuils ne soient atteints. La restriction doit être appliquée pendant au moins 14 jours.

Le Centre a examiné jeudi le statut et la préparation de Covid-19 dans les États et les territoires de l’Union au vu de l’augmentation des cas de la nouvelle variante Omicron dans le pays. Le gouvernement central a conseillé aux États d’envisager des restrictions ou des restrictions locales avant la prochaine saison des fêtes.

Les États et les territoires de l’Union (UT) ont reçu l’ordre de ne pas baisser la garde et de maintenir leur préparation à la lutte contre la variante de Covid-19. Le secrétaire de l’Union à la santé, Rajesh Bhushan, a présidé la réunion et a souligné la trajectoire de la variante Omicron de Covid-19 à travers le monde.

Il a exhorté les États à imposer des mesures de confinement locales par les administrations de district et locales si la positivité des tests augmente au-delà de 10 %, ou si l’occupation des lits oxygénés augmente au-delà de 40 %. Compte tenu de la transmissibilité plus élevée de l’Omicron, il a été suggéré que les États/UT pourraient prendre des mesures de confinement et imposer des restrictions avant même que ces seuils ne soient atteints. La restriction doit être appliquée pendant au moins 14 jours.

Les États ont été invités à imposer des couvre-feux nocturnes, à réglementer les grands rassemblements, à notifier les zones de confinement et à envoyer sans délai tous les échantillons des grappes positives à Covid aux laboratoires de l’INSACOG pour le séquençage du génome. Pour les tests, les responsables du ministère de la Santé ont suggéré d’effectuer des tests quotidiens dans la bonne proportion de 60% RT-PCR et 40% RAT, et de l’augmenter jusqu’à un ratio de 70:30. Comme de nombreux États ont mis hors service des installations Covid, ils sont tenus de tenir un plan d’action prêt pour les rendre opérationnelles ainsi qu’une disponibilité adéquate de médecins et d’ambulances de garde, au cas où il y aurait une augmentation des cas de Covid.

Les poches à faible couverture vaccinale et celles à faible exposition à Covid peuvent être plus vulnérables à la variante Omicron, il a donc été demandé aux États d’intensifier la vaccination ici. Les États ont également été invités à assurer une couverture à 100 %, de sorte que les personnes exclues reçoivent leur première dose et que la deuxième dose soit accélérée.

