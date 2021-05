Lutte contre COVID: le Bangladesh envoie des injections de remdesivir; L’Op Samudra Setu continue

Il y a une énorme pénurie de Remdesivir en Inde et le Bangladesh a envoyé ces injections fabriquées par BEXIMCO Pharmaceuticals de ce pays. (Images: marine indienne et armée indienne)

Dans le cadre de l’aide médicale promise par Dhaka à l’Inde, jeudi 6 mai 2021, le Haut-Commissaire adjoint du Bangladesh, Towfique Hasan, a remis plus de 10 000 flacons de Remdesivir aux autorités indiennes. Ceux-ci ont été remis au port frontière indien de Petrapole. Cela faisait partie du premier envoi du Bangladesh vers l’Inde.

L’aide médicale de ce pays comprend des médicaments et des articles de protection de la santé qui seront utilisés pour lutter contre la flambée des cas de COVID-19 en Inde. Il y a une énorme pénurie de Remdesivir en Inde et le Bangladesh a envoyé ces injections fabriquées par BEXIMCO Pharmaceuticals de ce pays.

Le point sur l’Op Samudra Setu II se poursuit et les efforts de secours de la marine indienne

Les navires de guerre de la marine indienne transportent de l’oxygène médical critique de divers pays depuis le golfe Persique et la région de l’océan Indien (IOR).

INS Kochi, INS Tabar et INS Trikand sont en route vers Mumbai et acheminent de l’oxygène médical liquide (LMO) et d’autres équipements médicaux associés du golfe Persique.

Les trois navires de guerre – INS Kochi et INS Tabar ont quitté le Koweït et l’INS Trikand a quitté Doha le jeudi 6 mai 2021 et transportent à bord sept réservoirs d’oxygène liquide de 20 tonnes (140 tonnes) et 1400 bouteilles d’oxygène.

En outre, INS Kolkata et INS Airavat sont déjà en route depuis le Koweït et Singapour avec plus de 4000 bouteilles d’oxygène, deux conteneurs remplis d’oxygène de 20 tonnes (40 tonnes) et huit réservoirs d’oxygène.

L’INS Talwar a déjà accosté au port de New Mangalore au Karnataka avec le premier envoi de réservoirs d’oxygène liquide de 54 tonnes en provenance de Bahreïn.

Que fait la marine sur terre?

La marine indienne a envoyé des équipes médicales dans divers endroits du pays pour aider les équipes médicales de première ligne des hôpitaux désignés par le COVID à travers le pays et fournir une assistance à l’administration civile.

Il s’agit notamment des hôpitaux COVID qui ont été créés à New Delhi, Patna, Ahmedabad et l’île de Kavaratti pour fournir une aide à la population civile.

Une autre équipe médicale de 26 membres avec sept médecins, deux infirmiers, deux ambulanciers paramédicaux et 15 assistants infirmiers de champ de bataille (BFNA), ont été transportés par avion du Commandement naval de l’Est pour aider à l’hôpital Dhanvantari COVID, à Ahmedabad.

Jusqu’à présent, la marine indienne a envoyé 58 médecins, 30 infirmiers, 64 assistants médicaux et 62 Battle Field Nursing Assistance (BFNA) qui apportent déjà leur aide sur d’autres sites.

L’armée indienne mobilise deux hôpitaux de campagne par voie aérienne

Tard jeudi soir, l’armée indienne a mobilisé deux hôpitaux de campagne du Nord-Est par voie aérienne. Ils ont été transportés par avion à Patna pour aider l’administration locale à lutter contre le COVID-19.

Qu’est-ce qu’ils vont faire?

Selon l’armée indienne, ces hôpitaux de campagne, qui comprennent des médecins spécialistes, des médecins, du personnel infirmier et de soutien, aideront à mettre en place un hôpital de 500 lits à ESI Patna. Ceux-ci comprendront également 100 lits de soins intensifs.

Au cours des deux prochains jours, l’armée indienne prévoit de transporter par avion des spécialistes, des médecins, du personnel infirmier ainsi que des infirmières auxiliaires de champ de bataille d’infanterie.

Cellule de gestion COVID

Une cellule a été mise en place par l’armée indienne, ce qui contribuera à une plus grande efficacité dans la coordination des réponses en temps réel pour faire face à l’augmentation des cas de COVID à travers le pays.

Cette cellule sera dirigée par un officier de grade de directeur général qui relèvera directement du vice-chef d’état-major de l’armée et aidera à coordonner les multiples facettes de la dotation en personnel et du soutien logistique.

L’armée indienne mobilise ses ressources

Dans divers hôpitaux à travers le pays, des médecins supplémentaires, y compris des spécialistes, des super spécialistes et des ambulanciers paramédicaux, ont déjà été déployés par l’armée indienne. En outre, le ministère de la Défense a décidé de prolonger jusqu’à la fin de l’année le mandat des médecins de courte durée des services médicaux des forces armées.

Du personnel contractuel supplémentaire a été temporairement embauché dans 51 polycliniques haute pression ECHS pour un service de nuit pendant trois mois afin de répondre aux besoins des anciens combattants et de leurs personnes à charge. En outre, pour aider l’administration locale, du personnel médical de l’armée a été déployé à Ahmedabad et à Patna, et pour la gestion de l’hôpital, des infirmiers auxiliaires du champ de bataille (BFNA) ont été fournis à l’administration de Patiala.

Il a aidé à installer 100 lits chacun à Lucknow et Prayagrajto qui seront utilisés pour les cas de COVID. Un centre d’isolement de 40 lits a été mis en place avec des ambulances à Sagar, en plus des 100 lits chacun à Bhopal & Jabalpur et 40 lits à Gwalior.

En outre, 100 lits ont été fournis à Barmer au Rajasthan, une installation d’isolement de 50 lits à Namkum, Jharkhand et 60 lits de soins intensifs ont été fournis à Pune et 20 à Kamptee.

