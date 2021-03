Lutte contre la malnutrition aiguë chez les enfants: sensibilisation, visites de suivi en temps opportun facteurs clés pour les programmes communautaires: Dr Sujeet Ranjan

Le Dr Ranjan est associé au secteur de la nutrition en santé publique depuis plus de deux décennies. Avant de rejoindre Coalition, il a travaillé en tant que directeur – CARE International en Inde et directeur de l’exploitation – Swasthya Management and Research Institute, Hyderabad

Moins de 10 enfants lakh en Inde souffrent de malnutrition aiguë sévère! Le chiffre a été partagé jeudi par le ministère du Développement de la femme et de l’enfant à Rajya Sabha, comme l’a rapporté le PTI.

Plusieurs mesures notables ont été mises en place pour améliorer la qualité nutritionnelle, les tests et la livraison grâce à la technologie de levier. Cependant, il existe également plusieurs défis.

La Coalition pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CFNS) a récemment lancé un dossier sur les modèles de prise en charge communautaire des enfants souffrant de malnutrition aiguë.

En abordant la manière dont les défis existants peuvent être surmontés avec une stratégie claire et axée sur les résultats, le Dr Sujeet Ranjan, directeur exécutif de la Coalition pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CFNS), a partagé des informations détaillées sur la même chose avec Financial Express Online.

Le Dr Ranjan est associé au secteur de la nutrition en santé publique depuis plus de deux décennies. Avant de rejoindre Coalition, il a travaillé comme directeur – CARE International en Inde et directeur de l’exploitation – Swasthya Management and Research Institute, Hyderabad.

Extraits édités de l’interaction:

Comment le dossier contribuera-t-il aux apprentissages pour la conception d’un programme de gestion communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA)?

Le dossier présente la stratégie, le processus de mise en œuvre, les progrès et l’état des projets pilotes / interventions des programmes communautaires de prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë entrepris par diverses organisations dans différentes régions de l’Inde. Il met également en évidence les variations et les similitudes entre ces pilotes / interventions. Les réalisations et les défis de ces projets peuvent guider le choix de la voie à suivre et de la conception du programme communautaire.

Quels ont été les principaux défis rencontrés par les interventions citées dans le dossier?

Le principal défi signalé par la plupart des organisations était la courte durée du projet. Les interventions n’étant pas un programme régulier, l’identification n’a pas pu être poursuivie, les nouveaux enfants identifiés n’ont pas pu être inscrits au programme et les enfants rechutés n’ont pas pu être admis. L’autre limitation due à la courte durée du projet était la sensibilisation et la mobilisation limitées de la communauté.

En outre, les projets étaient davantage axés sur la fourniture de services directs et étaient passifs dans la construction du rôle des soignants ainsi que de la communauté dans la prise en charge des questions de santé pour une action collective. Presque tous les projets ont connu des taux d’abandon élevés en raison de la migration, de l’absentéisme dû aux saisons des festivals et des difficultés d’accès au traitement.

Quelles sont les principales recommandations concernant les programmes communautaires de prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë?

Approche holistique: La prévention et le traitement doivent aller de pair, les interventions se concentrant simultanément sur d’autres formes de dénutrition.

L’intégration: Intégrer la PCMA dans les systèmes de santé et ICDS, ce qui en fait un programme régulier. Définir les rôles et les responsabilités et les obligations de rendre compte.

Convergence: Les autres départements comme le département de l’agriculture, le NRLM, le département du développement tribal, le département du développement rural et de la protection sociale devraient créer un comité et fonctionner en tant que conseillers techniques et / ou programmatiques, avec des responsabilités conjointes clairement définies.

Protocoles de traitement: Les protocoles de gestion de SAM sous 6 mois doivent être déployés prochainement. Identification utilisant à la fois le PB et le poids pour la taille, le PB comme outil de dépistage de premier niveau au niveau communautaire. L’implication de l’équipe de médecins de Rashtriya Bal Suraksha Karyakram (RBSK) pour évaluer les complications médicales au niveau communautaire pourrait garantir la bonne ligne de traitement pour les enfants atteints de MAS.

Renforcement des capacités: Intégration de la formation sur la PCMA dans le plan de formation initiale des FHW. Les capacités des FHW doivent être renforcées sur l’identification en se concentrant à la fois sur la mesure du PB, la mesure du poids et de la taille et également sur le paquet IMNCI pour l’identification des problèmes médicaux.

Suivi et reporting en temps réel: Intégrant des contrôles de validation et des mécanismes de rétroaction rapide et utile pour les FHW, une plate-forme basée sur les TIC aiderait tous les niveaux du programme à réduire le temps nécessaire pour corriger une erreur et pour les mesures de suivi.

Mobilisation communautaire forte et continue: Les messages et activités destinés à mobiliser la communauté doivent être contextualisés dans la langue locale, sur la base des pratiques socioculturelles et en utilisant les canaux et plates-formes locaux existants.

Partage d’expérience: Une documentation appropriée, y compris le processus, les résultats, les réussites et les défis, appuyée par des données quantitatives et qualitatives authentiques et étayée par des études de cas et des photographies est très critique.

Quels ont été les principaux domaines de collaboration entre les OSC et les programmes communautaires dirigés par l’État?

La plupart des programmes dirigés par les OSC dépendaient des agents de première ligne du gouvernement pour l’identification et l’examen médical, l’évaluation des complications médicales et les références. D’un autre côté, dans de nombreux programmes dirigés par l’État, les OSC ont soutenu la mobilisation communautaire et le suivi des enfants.

Quels ont été les principaux catalyseurs qui ont contribué au succès des projets?

La plupart des projets ont été soutenus par le Département de la santé et du bien-être de la famille des gouvernements respectifs ainsi que par le programme intégré de développement de l’enfant (ICDS). Parmi les autres partenaires gouvernementaux figuraient le Département du développement tribal, le programme d’assistance spéciale du gouvernement central, etc.

Outre les principales organisations, les projets ont été soutenus par plusieurs organisations nationales et internationales. Les programmes comprenaient plusieurs mesures de prévention de la MAS telles que le conseil individuel, la diffusion d’informations sur la santé, la nutrition, le lavage des mains, la préparation des SRO, l’allaitement maternel, etc., et plusieurs discussions de groupe avec les parents et les soignants.

Parallèlement à ces mesures, des jardins potagers ont été présentés aux membres de la communauté pour avoir accès à des aliments nutritifs directement dans leur arrière-cour et des démonstrations de cuisine de repas nutritifs. La sensibilisation a été recherchée comme le facteur le plus important pour aider à prévenir la MAS chez les enfants. Il y a eu des visites de suivi en temps opportun pour éviter la rechute de la MAS et tenté d’effectuer un dépistage à 100% régulièrement. La formation et le développement des compétences étaient l’un des principaux éléments pour garantir la qualité. Les données ont été conservées dans des feuilles de calcul et validées à intervalles fréquents pour une surveillance appropriée. La plupart des programmes impliquaient des professionnels formés en tant que superviseurs pour la collecte et le suivi des données médicales, de la CCC et des données, et une évaluation était effectuée régulièrement. La structure hiérarchique garantissait la responsabilité et assurait ainsi le maintien de la qualité des programmes.

