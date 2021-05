Lutte contre le coronavirus: le médicament anti-Covid local 2-DG arrivera sur les marchés en juin

Le médicament, à administrer par voie orale, a montré une efficacité dans les phases d’essai pour réduire la dépendance à l’oxygène des patients hospitalisés Covid-19 et permettre leur récupération plus rapide, y compris une conversion RT-PCR-négative plus rapide.

Un remède indigène potentiellement prometteur pour Covid-19 arrivera sur le marché indien au cours de la première semaine de juin. Le ministre de la Défense Rajnath Singh a publié lundi le premier lot du médicament – le 2-désoxy-D-glucose (2-DG).

Le médicament, à administrer par voie orale, a montré une efficacité dans les phases d’essai pour réduire la dépendance à l’oxygène des patients hospitalisés Covid-19 et permettre leur récupération plus rapide, y compris une conversion RT-PCR-négative plus rapide.

Le médicament a été développé par l’Institut de médecine nucléaire et des sciences connexes (INMAS), un laboratoire de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), en collaboration avec les principaux laboratoires pharmaceutiques Dr Reddy’s (DRL).

DRDO a autorisé la technologie à DRL, qui fabriquera le médicament. Le président de DRL, Satish Reddy, a déclaré que la société augmenterait la production de 2-DG en augmentant à la fois la capacité et le taux de production. Il a appelé cela un médicament unique et une option supplémentaire qui serait disponible pour le traitement de la maladie.

Le médicament serait disponible dans les hôpitaux publics et privés pour les patients en tant que traitement d’appoint pour les infections modérées à sévères.

Le contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) avait approuvé le 1er mai ce médicament pour une utilisation d’urgence dans le pays.

Il n’y a pas de médicament spécifique pour Covid-19 actuellement disponible dans le pays. Des médicaments expérimentaux ou des médicaments réutilisés sont utilisés pour traiter les patients, notamment le remdevisir, l’ivermectine, le tocilizumab, les stéroïdes et la thérapie plasmatique, qui font tous partie des protocoles de traitement.

Le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, a déclaré que le 2-DG pourrait aider dans la lutte contre Covid-19 non seulement en Inde mais dans le monde dans les prochains jours.

En avril 2020, au cours de la première vague de la pandémie, les scientifiques de l’INMAS-DRDO ont mené des expériences en laboratoire avec l’aide du Centre de biologie cellulaire et moléculaire d’Hyderabad, et ont découvert que cette molécule agit efficacement contre le virus SRAS-CoV-2 et inhibe le croissance virale. Le médicament est un médicament réutilisé car la molécule 2-DG est destinée au traitement des cellules tumorales et cancéreuses.

Les essais de phase II du médicament ont été menés entre mai 2020 et octobre 2020 et les essais de phase III de décembre 2020 à mars 2021 sur 220 patients dans 30 hôpitaux à travers le pays. Il s’est avéré sûr et démontré son efficacité. Il y avait une différence de 2,5 jours entre la durée du traitement et la normalisation des paramètres spécifiques des signes vitaux. Environ 42% des patients se sont améliorés de manière symptomatique et sont devenus libres de dépendance à l’oxygène supplémentaire au jour 3.

Le médicament se présente sous forme de poudre dans un sachet, qui est pris par voie orale en le dissolvant dans l’eau. Il s’accumule dans les cellules infectées par le virus et empêche la croissance du virus en arrêtant la synthèse virale et la production d’énergie. Le prix sera décidé par DRL et n’a pas encore été divulgué.

Le directeur de l’AIIMS Delhi, le Dr Randeep Guleria, et le lieutenant général Sunil Kant des services médicaux des forces armées ont reçu le premier lot du médicament. Environ 10 000 doses du médicament sont actuellement libérées.

