Lutte contre le COVID-19: les ONG se mobilisent pour organiser le plasma; inciter les personnes rétablies à faire un don

Les ONG ont travaillé de manière désintéressée pour répondre aux appels des gens et encouragent également les patients récupérés par Covid à faire un don de plasma.

Il ne fait aucun doute que les gens ont été assez actifs sur les réseaux sociaux à un moment où la transmission du COVID-19 et la crise d’oxygène, juste pour pouvoir aider les autres ayant besoin d’un traitement. Parmi les messages partagés, beaucoup d’entre eux ont des demandes de plasma de convalescence car il est prescrit à beaucoup pour traiter l’infection au COVID-19. Les banques de sang ont également connu une augmentation de la demande de plasma de convalescence. Pour cela, les ONG ont travaillé de manière désintéressée pour répondre aux demandes des gens et encouragent également les patients récupérés par Covid à faire un don de plasma, a noté un rapport de l’IE.

Le 22 avril, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) avait déclaré que l’utilisation non conforme du plasma de convalescence pouvait être envisagée pour les cas d’infection précoce modérée par le coronavirus. Cela est préférable dans les sept jours suivant l’apparition des symptômes ainsi que dans des circonstances spécifiques. Les experts ont estimé que le moment de l’administration du plasma de convalescence est crucial pendant le traitement des patients atteints de coronavirus modérément malades.

Citant le Dr Purnima Rao, consultant principal des hôpitaux de Sahyadri, le rapport indique que plusieurs ONG accompagnent des donateurs volontaires qui se sont avancés pour donner du plasma. À l’hôpital de Sahyadri, pas moins de 620 procédures ont été effectuées à cet effet, tandis que l’hôpital a délivré 1 240 unités. De même, à l’hôpital KEM, 347 procédures ont été effectuées, dont 100 en avril même. Puisqu’il y a une pénurie de plasma, les hôpitaux recherchent des donneurs de plasma.

Selon le rapport, le Dr Snehal Mujumdar, responsable de la banque de sang de la Ruby Hall Clinic, a déclaré que les ONG se multipliaient chaque fois que la banque de sang manquait de plasma. Pour cela, les ONG ont demandé aux gens de faire don de leur plasma afin de pouvoir le fournir davantage aux personnes qui en ont besoin. La Fondation SPG, une ONG dirigée par Vipul Gundecha, a pu trouver plus de 750 donneurs de plasma. Selon Gundecha, certaines personnes ont même donné du plasma pour la troisième fois depuis leur rétablissement. Dans une autre organisation – Raktache Naate, plus de 800 personnes ont été encouragées à donner leur plasma après s’être rétablies d’une infection au COVID-19.

Une ONG basée à Pune, Mizhi Charitable Trust, a également mis en place un service d’assistance où les proches des patients atteints de coronavirus touchés sont guidés sur la thérapie plasma, ses besoins, sa disponibilité et toutes les autres informations la concernant.

