Lutte contre le COVID-19: l’IAF et la Marine déploient des moyens pour transporter des équipements critiques; Les États-Unis promettent plus d’aide

L’armée de l’air indienne et la marine indienne continuent de sillonner le monde et le pays dans le but de faire venir des pétroliers à oxygène ainsi que des équipements de survie essentiels.

Partageant des mises à jour sur les sorties effectuées par l’avion de transport, selon l’IAF, «Deux C-17 Globemaster ont décollé de la base aérienne de Jamnagar le 4 mai, pour Brize Norton au Royaume-Uni pour transporter par avion du matériel de survie critique.

Ajoutant: «L’avion a volé sans escale pendant près de 11 h 30 pour atteindre le Royaume-Uni. Le premier avion a atterri à 2 h 00, heure locale, et avec un temps de rotation rapide, l’avion est rentré à Chennai avec une charge de 35 tonnes d’équipement qui comprenait 450 bouteilles d’oxygène vides. L’avion a atterri à Chennai aux petites heures du matin le mardi 4 mai 2021. »

La marine indienne déploie sept navires pour l’opération Samudra Setu II

Sept navires, dont l’INS Kolkata, l’INS Kochi, l’INS Talwar, l’INS Tabar, l’INS Trikand, l’INS Jalashwa et l’INS Airavat_, ont été déployés pour l’expédition de «conteneurs cryogéniques remplis d’oxygène» médicaux liquides et de l’équipement médical associé de divers pays.

Selon la marine indienne, «l’INS Kolkata et l’INS Talwar, missions déployées dans le golfe Persique, ont été le premier lot de navires qui ont été détournés immédiatement pour cette tâche. Et ils sont entrés dans le port de Manama, à Bahreïn, le 30 avril 2021. »

En guise de mise à jour: INS Talwar rentre chez lui avec 40 MT d’oxygène médical liquide (LMO) embarqué.

INS Kolkata a été dirigé vers Doha, au Qatar pour embarquer des fournitures médicales et de là se dirigera vers le Koweït pour embarquer des réservoirs d’oxygène liquide.

De même, sur la côte Est: l’INS Airavat a également été détourné pour la tâche, tandis que l’INS Jalashwa, le LPD a été retiré de la maintenance, a navigué pour augmenter l’effort.

L’INS Airavat entrera à Singapour pour embarquer des réservoirs d’oxygène liquide et l’INS Jalashwa se tient prêt dans la région pour embarquer des magasins médicaux à bref délai.

Un deuxième lot de navires de la marine indienne

L’INS Kochi, l’INS Trikand et Tabar, qui étaient des missions déployées en mer d’Oman, ont également été détournés pour se joindre à l’effort national.

Pendant ce temps …

Du Southern Naval Command, le Landing Ship Tank INS Shardul se prépare à rejoindre les opérations prochainement.

«Si et quand le besoin s’en fait sentir, la marine indienne a la capacité de déployer plus de navires pour aider à combattre le COVID-19», a ajouté le porte-parole de la marine indienne.

Plus d’aide des États-Unis

Le lundi 3 mai 2021, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a eu la première réunion en personne avec le secrétaire d’État américain Tony Blinken au Royaume-Uni et les discussions ont porté sur la lutte contre la pandémie COVID.

Des sources ont confirmé à Financial Express Online: «Les deux ont eu des discussions approfondies sur les besoins immédiats de l’Inde. Le secrétaire d’État américain a assuré une réponse positive aux exigences de l’Inde.

Le prochain envoi en provenance des États-Unis arrivera bientôt.

Qu’est-ce que l’Inde attend des États-Unis?

Bien que l’oxygène et les équipements connexes soient une priorité, les États-Unis ont donné suite à la demande de l’Inde pour plus de Remdesvir.

Les deux pays ont également discuté de l’amélioration de la production de vaccins en Inde, ce qui aidera non seulement l’Inde mais aussi les besoins mondiaux. Les deux pays travailleront sous le format QUAD, au niveau bilatéral et à travers des initiatives multilatérales.

Les EAU envoient des pétroliers à oxygène

Le porte-parole officiel du ministère des Affaires extérieures, Arindam Bagchi a tweeté que 7 pétroliers ISO contenant chacun 20 tonnes d’oxygène médical liquide (OVM) sont arrivés au port de Mundra (Inde).

???????? ????????

Consolider davantage notre partenariat stratégique global. 7 camions-citernes ISO avec 20 tonnes d’oxygène médical liquide (LMO) arrivent chacun au port de Mundra (Inde). Premier envoi d’OVM de ce type en Inde. Appréciez profondément le soutien des EAU. Aidera à augmenter la disponibilité de l’oxygène. pic.twitter.com/S1MNa8f43P – Arindam Bagchi (@MEAIndia) 4 mai 2021

Selon son tweet, il s’agit de la première expédition de ce type d’OVM en Inde et cela contribuera à augmenter la disponibilité de l’oxygène.

