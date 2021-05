Lutte contre le COVID-19: l’IAF et la marine indienne mènent des opérations de secours; Plus d’aide mondiale arrive

Plus tôt dans la journée, un avion IAF IL-76 a atterri à Singapour dans l’après-midi et y sera chargé de 352 bouteilles d’oxygène vides. Plus tard, l’avion de transport reviendra et atterrira à Hindan tard dans la nuit. (Crédit photos: IAF)

Mercredi 5 mai 2021, un avion C-17 de l’Indian Air Force (IAF) après avoir décollé de Perth, en Australie avec quatre conteneurs d’oxygène cryogénique vides, a atteint Chennai. L’avion avait décollé de la base aérienne Hindan mardi. Et après avoir fait le plein à Chennai, l’avion se dirigera vers Panagarh tard dans la nuit.

Mercredi, les principales sources ont confirmé à Financial Express que «tous les pays donateurs sont informés de la distribution de l’aide qu’ils envoient».

Sans entrer dans les détails, la source a déclaré: «L’accent est mis sur les bouteilles d’O2 et les matériaux connexes, ainsi que sur les concentrateurs d’O2 de qualité hospitalière ainsi que sur les concentrateurs portables.»

Plus tôt dans la journée, un avion IAF IL-76 a atterri à Singapour dans l’après-midi et y sera chargé de 352 bouteilles d’oxygène vides. Plus tard, l’avion de transport reviendra et atterrira à Hindan tard dans la nuit.

Opération Samudra Setu II

A travers les mers – L’Opération Samudra Setu-II renforce notre disponibilité en oxygène. L’INS Talwar, le premier de nos navires déployés dans l’opération, arrive à Mangalore (Inde) en provenance de Bahreïn. 2 conteneurs cryogéniques à oxygène liquide de 20 MT chacun à bord. pic.twitter.com/2fCaI0C8n9 – Arindam Bagchi (@MEAIndia) 5 mai 2021

Le premier navire de l’Op Samudra Setu II, l’INS Talwar, est entré dans le port de New Mangalore au Karnataka avec 54 tonnes d’oxygène liquide en provenance de Bahreïn.

Navire naval indien Airavat (un réservoir de navire de débarquement – grand) -LST (L), a quitté Singapour avec plus de 3600 bouteilles d’oxygène et huit réservoirs d’oxygène de 27 tonnes et est à destination de la maison.

Et, sur la côte ouest, INS Kolkata, qui est déployé dans le golfe Persique, a quitté le Koweït aujourd’hui avec deux réservoirs d’oxygène de 27 tonnes, des bouteilles d’oxygène et des concentrateurs.

Une aide du monde entier

Tôt le matin, les États-Unis ont envoyé une cargaison de plus de 81 000 flacons de Remdesivir qui est arrivé tôt à Mumbai aujourd’hui. Et d’autres devraient arriver bientôt. Selon des sources, le pays américain Gilead, qui détient le brevet, prévoit d’envoyer près de 450 000 flacons et d’autres arriveront.

«Les missions indiennes travaillent 24 heures sur 24 pour s’assurer que nous pouvons obtenir ces matériaux critiques», a confirmé une source à Financial Express Online.

L’Allemagne a chargé une grande usine de production d’oxygène à bord de l’avion de transport militaire A400M. Cela arrivera à New Delhi dans une journée.

Hôpitaux militaires

Selon l’armée indienne, environ 15 lits par COVID dans certains hôpitaux militaires devraient être ouverts à la population civile.

À cette fin, une cinquantaine d’hôpitaux des services médicaux des forces armées ont été identifiés et offriront des soins aux civils sur recommandation de l’administration civile. Cela a été approuvé par le ministère de la Défense.

Les installations identifiées proviennent des 50 services médicaux des forces armées (AFMS) qui traiteront les patients civils COVID-19 et cela dépend de la disponibilité des lits ainsi que d’autres protocoles.

Quels sont les protocoles à suivre?

On s’attend à ce que les civils qui cherchent des lits dans les hôpitaux militaires désignés reçoivent une recommandation du médecin-chef, puis une demande doit être envoyée au collecteur.

Après quoi, ils seront transmis à l’autorité militaire locale et, en fonction de la disponibilité des lits, un patient sera admis.

Selon les rapports, le chef de l’armée, le général MM Naravane, avait déclaré la semaine dernière que la force installait des hôpitaux temporaires à travers le pays. Et l’armée indienne a également ouvert ses installations pour traiter les civils dans la mesure du possible.

Que fait l’armée indienne?

L’armée indienne avait précisé dimanche que le ministère de la Défense avait autorisé 50 hôpitaux de l’AFMS à accueillir des patients civils après avoir suivi des protocoles stricts et assuré la disponibilité des lits. Ces 50 hôpitaux AFMS comprennent 42 hôpitaux de l’armée, cinq de l’armée de l’air et trois hôpitaux de la marine (ce sont des hôpitaux COVID dédiés ou mixtes).

Comme cela a été rapporté précédemment, le ministre de la Défense Rajnath Singh avait annoncé des pouvoirs d’urgence pour les services, ce qui aiderait à accélérer les achats critiques nécessaires à la construction d’infrastructures supplémentaires pour faire face à la flambée des cas positifs au COVID-19.

Les trois services ont mis leurs ressources au service de la création d’installations médicales.

L’armée a assuré à la communauté des vétérans qu’ils recevraient la priorité et qu’ils ne subiraient aucune restriction liée aux traitements ou aux consultations.

